Nijer'e hayat suyu

Türk milletinin yardımlarını dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Diyanet Vakfı, yaklaşık 143 ülkede eğitimden kültüre ve insani yardım çalışmalarına kadar farklı alanlarda projeler uygulayan vakıf, açlık ve kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığı Nijer’e de su kuyusu açtırarak destek oluyor. Son 8 ayda ülkenin en fazla mağdur ve mazlumun bulunduğu 10 ayrı bölgesinde Afrika kıtasının en büyük su kuyularını Türk hayırseverlerin desteğiyle açan vakıf, Nijerlileri suyla buluşturdu. İhtiyaçları olan suyu evlerine daha yakın mesafeden temin etmeye başlayan Nijerliler, hiç görmedikleri hayırsever Müslüman kardeşlerine dua ediyor. TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, ‘’Kuyularımızı açarken her zaman daha fazla mağdura nasıl ulaşabiliriz onun hesabını yapıyoruz. Nijer’de bu yılın başından itibaren kuyu açmaya başladık. Hayırsever Müslüman kardeşlerimiz bu kadar kısa sürede 10 büyük su kuyusu açmamızı sağladı. Her kuyumuzdan 30 bin civarında Nijerli istifade ediyor. En az 30 kilometre mesafede su kaynağı olmayan yerlerde kuyu açmayı tercih ederek daha fazla kişiye ulaşma gayretindeyiz. İlerleyen dönemlerde su kuyularının sayısının hızla artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.