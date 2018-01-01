Nijer'li anne ameliyatı sırasında bebeğini bırakacak kimse bulamayınca, yardımına Türk hemşire yetişti

Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı destekleriyle 9-24 Aralık tarihleri arasında Nijer’e 22. kez yardım götüren Gönüllüler grubu ekibi Türkiye’ye dönerken, binlerce kişiye yardım eli uzattı.

Nijer’e yaptıkları yardımlarla adından söz ettiren Gönüllüler ekibiyle 16 kez Afrika’ya giden ekipte yer alan İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesinde ameliyathane görevli hemşiresi Mülkiye Okyay’ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf Türk insanının yardımseverliğini bir kez daha gösterdi.

Nijer’de doktor bulamadığı için uzun yıllar yağ bezesi ile yaşamakta olan bir annenin ameliyatı sırasında 10 aylık bebeğini bırakacak kimseyi bulamayınca yardımına Hemşire Mülkiye Okyay yetişti. Okyay’da bakacak kimseyi bulamayınca çareyi Nijer’deki anneler gibi bebeği sırtına bağlamakta buldu. O anlar çalışma arkadaşları tarafından kaydedildi.

Ömründe mutlaka bir kere herkesin Afrika'ya gitmesi gerektiğini ifade eden Okyay, burada insanlar tedavi olmak için aylarca sıra bekliyorlar. 20 ile 80 kilometre yürüyerek bize tedavi olmaya geliyorlar. O yüzden böyle yapmak zorunda kaldım. Allah'a şükür annemizin durumu da gayet iyi. Başarılı geçen ameliyattan sonra bebeğini teslim ettiklerini söyledi.

Fotoğrafların sonradan kendine ulaştığı belirten Okyay "Oldukça zor bir bölgeydi. Günde 14-15 saat çalıştık.Çünkü 780 bin kişiye 2 pratisyen hekim düşüyor. Zor şartlarda çalışmak çok fazla yormadı. TİKA'ya, Sağlık Bakanlığına, Gönüllülere Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi