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Ceylanpınar ilçesinde evlilik kararı alan zabıt memuru Bahattin Beşkat nikah salonuna zabıta aracıyla geldi

Ceylanpınar ilçesinde evlilik kararı alan zabıt memuru Bahattin Beşkat ile 112 Acil görevlisi Derya Koz, resmi kıyafetler ve zabıta aracıyla nikah salonuna geldiler.

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Ceylanpınar Belediyesinde zabıta memuru Bahattin Beşkat ile 112 Acil Sağlık görevlisi Derya Koz, Ceylanpınar Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını, Belediye Başkanı Menderes Atilla kıydı.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Atilla, yaptığı esprilerle nikah törenine renk kattı. Zabıta aracıyla nikah salonuna gelen çifti çalışma arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Nikah sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan gelin Derya Koz, mesleklerini sevdikleri için resmi kıyafetlerle nikaha masasına oturduklarını söyledi.

Damat Bahattin Beşkat da işlerini severek yaptıklarını, bundan dolayı resmi kıyafetle nikah salonuna geldiklerini belirterek, "Hem işimizi çok seviyoruz hem de nikahımıza renk katmak istedik." dedi.

Gelin ve damat, nikahın ardından zabıta aracıyla salondan ayrıldı.

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