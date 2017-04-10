Nisan ayında Bolu'da kar şöleni yaşanıyor

Nisan ayında kar görmek isteyen vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı'na akın etti.

Ziyaretçilerin bazıları at ve faytonlarla göl çevresinde tur atarken, bir kısmı da beyaz örtünün üzerinde yürümeyi tercih etti.

Vatandaşlar, yaylalarda ve göl çevresinde oluşan manzarayı da fotoğrafladı.

Abant Tabiat Parkı'nın yanı sıra Gölcük Tabiat Parkı da doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Parka gelen vatandaşlar, göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafı çekti ve göl çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı ziyaretçilerin göl çevresinde golf arabası ile tur attığı görüldü.

İstanbul’dan Abant’a nasıl gilidir?

Abant ve İstanbul arası 277 kilometredir. Abant’a gidebilmek için Anadolu Otoyolu üzerinden Kaynaşlı ayrımından çıkarakBolu Dağı çıkışında Abant yoluna geçmelisiniz. Yol üzerinde bulunan tabelalar size milli parka kadar eşlik edecek.

Ankara’dan Abant’a nasıl gidilir?

İstanbul Otoyolundan Bolu Dağı geçişine kadar gelip buradan tabelalar ile Abant’ ulaşabilirsiniz. Tabiat Parkına 22 kilometrelik bir yolculuktan sonra ulaşabilirsiniz. Burada şehirden uzakta güzel bir kaçamak yapabilirsiniz.