Nükhet Duru: Vatan uğruna canını siper eden bizden başka kaç millet var

Sanatçı Nükhet Duru Akşam Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Ramazan Bayramı geliyor. Bayramlar sizin yaşamınızda nasıl bir yere sahip?

Bayram deyince kalabalık sofralar ve huzur gelir aklıma. Çocukken, küçük yaşta annem ve babam ayrıldığı için bayramlarda biraz hüzünlü olurdum. Genç yaşta iş hayatına başladım ve bayramları hep çalışarak geçirdim. Bu bayramı da annem ve babam hayatta olmadığı için oğlumla birlikte geçireceğim.

YARALARI SANATLA SARMALIYIZ

Terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Özellikle geçen sene ülke olarak zor bir süreçten geçtik. Bir müzisyen olarak böyle dönemlerde sanatsal faaliyetlerinizi yürütürken zorlanıyor musunuz?

Çok acı ve üzücü olaylar yaşadık gerçekten. Yaşanan her ölüm bizi derinden etkiliyor. Sektörümüz de etkileniyor bu durumdan. İşlerimizi iptal ediyoruz örneğin. Bu da en üstten en alta bu sektörden ekmek yiyen insanlara da yansıyor. Sanatın tedavi edici yanı var, böyle dönemlerde daha çok sanat yapmalıyız. Yaralarımızı sanatla sarmalıyız. Dünyanın her yerinde yaşanıyor böyle saldırılar ama bizler çok hassas olduğumuz için daha da etkileniyoruz bu olaylardan.

ÜLKEMİ BIRAKIP ASLA GİTMEM

Özellikle uluslararası medya, terör olaylarını Türkiye’ye yönelik olumsuz algı oluşturacak biçimde servis ediyor. Hâlbuki özellikle bu sene Batı’da da çok fazla terör olayı yaşandı…

Biz parlak bir ülkeyiz. Millet olarak da çok şanslıyız. Vatan sevgisi çok yüksek bir toplumuz. Vatanı için canını ortaya koyan, onu savunan dünyada böyle bir millet var mı bizden başka. Vatanımı çok seviyorum. Bana yurtdışından çok fazla teklif gelmişti. Ülkemi bırakıp hiçbir yere gitmedim, gitmem de. Ben bu ülkede doğdum, vatanımdan başka yerde de yaşamam. Oğluma da aynı şeyi aşıladım. Oğlum Cem yurtdışında okudu. Çok iyi iş teklifleri aldı orada kalabilirdi ama ben beyin göçüne karşıyım. Oğlumun da orada kalmasına müsaade etmedim. Türkiye’ye dönüp, vatanına hizmet etmesini istedim. O da beni kırmadı, ülkesine döndü şimdi İstanbul’da çalışıyor.

VATANSEVER BİR İNSANIM

15 Temmuz'a karşı hem Yenikapı mitingine katılarak hem de sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımlarla çok net tavır gösterdiniz. 1970’ler Türkiye’sini de görmüş biri olarak, 15 Temmuz sizde nasıl bir iz bıraktı?

Hayatım boyunca vatansever bir insan olmaya çalıştım. 15 Temmuz gecesi helikopterlerin sesiyle yatağımdan korkuyla zıpladım. Ülke olarak zor bir gece atlattık. Halkımız vatanını korumak için cesurca tankların önüne yattı. Demokrasisine sahip çıktı. Umarım bir daha böyle üzücü olaylar yaşamayız.

ŞARKILARIM ÇABUK TÜKETİLMİYOR

Türkiye’de her kesim tarafından sevilen bir sanatçı olmanın sırrı nedir?

Hayatım boyunca ünlü ya da başarılı olmaya değil insan olmaya çalıştım. Benim müziğe başladığım dönemde şarkılar hızlı tüketilmek için üretilmezdi. Hızlıca tüketmek yerine tadına varırdı herkes her şeyin. Müzikseverler de şarkılarımızı çabukça tüketmek yerine tadına vararak dinlerdi. Çabuk tüketilmediğim için müesseseleştim. Günümüzde artık her şey o kadar çabuk tüketiliyor ki, bu koşullarda kalıcı olmak da zorlaşıyor. Ben ise geçen bunca zamana rağmen değişme uğramadım bundan dolayı da kalıcı oldum.

EYLÜL AYINDA YENİ SİNGLE GELİYOR

Yeni bir müzik çalışmanız var mı?

Eylül ayında single albümüm çıkacak. Albüm yapmak hem çok vaktimi alıyor hem de parçaları duyurmak zorlaştı. Tekli üretim bu açıdan çok daha avantajlı. Single'da şarkıların dinleyiciler üzerindeki etkinliğini daha net görebiliyorum. Kendi kitlem üzerine yeni dinleyiciler de kazanacağımı umuyorum.

AJDA BIRAKSAYDI BİZ YARIM KALIRDIK!

Müzikal açıdan rakip olmanıza rağmen Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan ile arkadaşlığınız hep devam etti değil mi?

Aramızda rekabete dayalı kıskançlık yaşamadık hiç. Ajda mesela 55 yıl hayatını şarkı söylemeye adamış. Hep onu örnek aldık. Ajda şarkı söylemeyi bıraksaydı umutlarımız kırılırdı.

GÖSTERİ FİKRİ EVREN ERCAN'DAN

Yeni kabare gösteriniz ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ ile sevenlerinizle buluştunuz. İlgi nasıl?

Bana bu gösteriyi yapma fikrini de Tedil-i Mekan’ın kurucusu Evren Ercan verdi. Normalde de komik olduğum için bunu sahneye taşımayı önerdi. Oyun çok ilgi gördü. Bu oyunla Anadolu’yu da gezmek istiyorum.

YENİLİĞE AÇIK BİRİYİM

Müzik dünyasında 44 yılı geride bıraktınız. Geriye dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz?

Çok mutluyum her şeyden önce. Müziğe çocuk yaşta başlayıp, bu kadar yıldır dinleyicilerin ilgisini ve üretme arzumu kaybetmeden mesleğime devam ediyorum. Yeniliğe açık, müzik dünyasındaki değişimi yakından takip eden biriyim. Bu da müzikte kalıcı olmamı sağlayan en önemli şeylerden biri bence.

TİCARİ AMACIM YOK

Siz, Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan, pop müziğin dört yapraklı yoncası olarak görülüyorsunuz…

Ben buna katılmıyorum. Star kalitesi açısından doğru olabilir ama müzik tarzı açısından kendimi diğer arkadaşlardan farklı görüyorum. Ben hayatım boyunca kitlelere yönelik ticari şarkı söylemedim.

DUYGULAR BİRBİRİNE BENZİYOR

Günümüzde şarkıların niteliğini kaybetmesine üzüldüğünü belirten Nükhet Duru: Hikayesi olmayan ve melodisi birbirine benzeyen kötü şarkılar üretildi.

Günümüzde kendinize yakın hissettiğiniz isimler var mı?

Yeni nesilde çok yetenekli müzisyenler var. Bir dönem nitelikli şarkılar bulmak zordu. Nitelik dibe çökmüştü. Başı, sonu, ortası olmayan, hikayesi olmayan ve melodisi birbirine benzeyen kötü şarkılar üretildi. İyi şarkılar azınlıkta kalmıştı.

Kötü şarkıların artma sebebi neydi?

Kötü şarkılar daha fazla taklit edildi. Duygular da birbirine benzemeye başladı. Öğretilmiş duygularla sevip, öğretilmiş duygularla acı çekiyoruz. Müzik dünyasında benim dikkatimi çeken ve beni üzen en önemli şey ise, nicelik bol ama niteliğin olmaması.

BENİ BEN YAPAN İLK ÇIKIŞIMDIR

Kariyeriniz açısından dönüm noktam dediğiniz şarkınız hangisi?

‘Beni Benimle Bırak’ın yeri bende ayrıdır. İlk dönemimde söylediğim tüm şarkıların hikâyesi tamamen benden yola çıkılarak yazılmıştı. 'Beni Benimle Bırak’ı ilk aşkıma söylemiştim. Çok genç yaşta atlattığım zorlukları ise ‘Size borcum yok artık anılar, en güzel yıllarımı verdim hepinize, güle güle anılar’ sözleriyle anlattım mesela. İlk dönemimde söylediğim şarkılar beni Nükhet Duru yapmıştır.

SEVMEDİĞİM HİÇ KİMSEYLE ÇALIŞMADIM

Bugüne kadar çalıştığınız besteci ve söz yazarı arasında kimlerin sizde yeri özeldi?

Sevmediğim hiç kimseyle çalışmadım şu ana kadar. Ben profesyonel ilişki kuramam. Onun yerine beni anlayacak, arkadaş olacağım ve güveneceğim isimlerle çalışırım.