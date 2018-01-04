Nuray Hafiftaş’ın doktorundan açıklama

Prof. Dr. Hakan Karagöl, Nuray Hafiftaş'ın son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı şekilde tedavi sürecine başlandığını ifade etti.

"3 AY SONRA GENEL DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Ünlü sanatçının doktoru, "Şu anda Nuray Hanım'ın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık 2,5-3 ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz" dedi.

'Moral' vurgusu yapan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanım'ın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş'ın yanında olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.