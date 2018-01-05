Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin kimdir kaç yaşında Anıl Ergin nereli

Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin kimdir kaç yaşında suçu ne? sorusunun yanıtı yine gündemde. Bir dönemin en çok konuşulan suç örgütü Karagümrük çetesinin lideri Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden firar etti. Alınan son bilgiye göre, çete elebaşı Nuri Ergin'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı! İstanbul'da "Nurişler" olarak bilinen çetenin elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin Fatih'te gözaltına alındı. Erginin, çok sayıda suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. İşte Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin ile ilgli son dakika gelişme ve ayrıntıları...

Operasyon, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Farklı tarihlerde 3 gasp, parada sahtecilik ve uyuşturucudan araması olan Nurettin Ergin (34), dün saat 00.45'te Dervişali Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphlinin farklı ilçelerde, "Yağmadan" "tehdit"e, " silahlı gasp"tan soyguna 9 araması daha olduğu belirlendi. Ayrıca benzer suçlardan 7 aramasının daha olduğu anlaşılan Ergin'in cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



"Nurişler" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



ARACI ALIŞVERİŞ MARKETİNİN OTOPARKINDA BULUNDU



Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ergin dün, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülen Ergin, buradan firar etti.



Ergin'in, bir otomobille Kırklareli yönüne doğru kaçtığını belirleyen polis, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler otomobili, Kırklareli Karahıdır Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında boş halde buldu.



OPERASYONU EMNİYET MÜDÜRÜ YÖNETTİ



Kırklareli'nde, Anıl Ergin'in yakalanması için Emniyet Müdürü çalışma başlattı. Öne sürülen 22 DC 979 plakalı otomobili takibe aldı. Bir süre devam eden kovalamaca sonucu otomobil, Asilbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.





(Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin)



ANIL ERGİN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN KAÇTI



Ergin, kaza yapan otomobilden inerek kaçtı. Olay yerinden kaçmaya çalışan G.G. ile E.K. gözaltına alındı.



Operasyonu genişleten ekipler, Ergin'e yardım ettiği iddia edilen kişilerin bulunduğu 22 UN 967 plakalı otomobili de takibe aldı. Pınar Mahallesi Vatan Caddesi'ni araçlarıyla trafiğe kapatan polis, otomobili durdurdu. Araçtaki S.K. ile İ.Ö de gözaltına alındı.



Bu arada ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama yaptı. Özel hareket polisleri de Kavaklı beldesi yakınlarında hazır bekletildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.