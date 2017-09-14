Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını söyleyen Nuriye Kalkmaz'ın babası konuştu: Utanıyorum

Meslek lisesinde okurken günde 2 saat uykuyla idare edip çok çalışarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını söyleyen Nuriye Kalkmaz’ın, ÖSYS belgelerinde sahtecilik yaptığı iddia edilmişti. Nuriye Kalkmaz, suçlamaları kabul etmeyerek haksızlığa uğradığını öne sürdü.

'Nereye isterlerse giderim'

Bir televizyon programına annesi ve babasıyla katılan Nuriye Kalkmaz, "Ben tekrar nasıl sınava hazırlanırım? Nereye isterlerse giderim. Benim şu anda benim psikolojim ile oynanıldı. Bana 'tekrar hazırlan' diyorlar. Ben nasıl kalemi defteri elime alıp güveneceğim?"

Babası: Ufak kızımın umutları söndü

Babası Kalkmaz, "Ufak kızım da hazırlanacaktı sınava, onun umutları söndü. Milli Eğitim Bakanımız'dan bir yol göstermesini istiyorum. Ben de eşim de işe gitmek istemiyorum. Çok mağduruz. Şu an dışarı çıkamıyorum, utanıyorum" diye konuştu.