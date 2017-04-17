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Manisa'da deprem meydana geldi

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde sabah saat 08.25'te Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bulgulara göre depremde can ve mal kaybı oluşmadı.

  • DHA
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi, saat 08.25'te Manisa'da meydana gelen depremin merkez üssünü Şehzadeler İlçesi olarak açıkladı. Yerin 6.93 kilometre altında meydana geldiği açıklanan deprem, Manisa ve çevre ilçelerden hafif şekilde hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.

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