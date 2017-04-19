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Manisa'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Saruhanlı ilçesi olarak kaydedildi.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 14.23'de merkez üssü Saruhanlı olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 8,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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