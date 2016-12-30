'Ocağına incir ağacı dikeceğiz' deyip 16 bin TL dolandırdılar

Mehmet Korkmaz yaklaşık 4 ay kadar önce adına sahte kimlik düzenlendiğini ve bazı cep telefonları operatörlerinden adına telefon hatları alındığını belirterek, “ Benim kızımın ve kardeşimin kullandığı hatlar üzerinden yaklaşık 11 bin liralık cihaz alındı. Çeşitli bankalardan, bir değil birkaç bankadan benim adımla hesabımdan para çekildi. Adıma ek kart çıkartılıp, bu kartla 3 bin 600 lira alışveriş yapıldığını gelen maille öğrendim. Cumhuriyet Savcılığı’na, bankalara, GSM operatörlerine zamanında bilgi verdim. Kimlik bilgilerim üçüncü şahısların elinde dedim. Buna rağmen hiçbir tedbir alınmadı, bankalarda para çekilmeye devam edildi, benim hesabımdan cep bankası üzerinden başka hesaplara para aktarıldı. Bu gibi şeyler sürekli olarak yapıldı. E Devlet şifresine girildi, E Devlet’teki tüm benim iletişim bilgilerim değiştirildi. Ben gerçek kimliğimle E Devlet’e giremedim, mağdur oldum” diye konuştu.

“Beni icraya verdiler”

Mehmet Korkmaz banka hesaplarına tanımlı iletişim bilgilerinin dolandırıcılar tarafından değiştirildiğini belirterek, “Bankaya gidiyorum düzeltiyorum, akabinde yarım saat sonra iletişim bilgilerim değiştiriliyor. Öyle mağduriyetler yaşadım ki, iletişim bilgilerimin başka bir kişinin eline geçtiğini, cep telefon numaralarım değiştirildi, numaralarım benim adıma kapatıldı. Operatör bana tekrar sen bunu kapattın diye başka bir fatura çıkarttı. Bilgilerimin kopyalandığını bildirdiğim halde şu anda beni icraya verdiler. Şu anda bana deniliyor ki bu parayı ödemezsen seni kara listeye alacağız, bundan sonra hiçbir kredi çekemezsin, hiçbir işlem yapamazsın diye tehdit ediyorlar ve beni icraya verdiler” ifadelerini kullandı.

“Bu kişi benim adıma kredi çekerken yakalandı”

30 yıllık devlet memuru olduğunu ve borçlarını sürekli zamanında ödediğini anlatan Korkmaz, “Hiçbir alakam olmadığı halde bu kişi tarafından mağdur ediliyorum. Bu kişi benim adıma Gaziantep’te benim adıma kredi talebinde bulunup çekerken yakalandı, kişi mahkemeye çıkarıldı, akabinde bu kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu anda bu işlemler hala devam ediyor, bu kişi mi bununla irtibatlı olan diğer kişiler mi bilemiyorum. Ancak şu anda mağdurum, şu anda bu işlemler yapılmaya devam ediyor, öyle kaldım mağdurum, ne yapacağımı da çaresizlik içinde düşünüyorum. Elimden gelen herhangi bir şey yok” dedi.

Dolandırıcının tek kişi olmadığını söyleyen Mehmet Korkmaz konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kişinin tek olduğunu düşünmüyorum, birden çok, sahte kimlik düzenliyor, E Devlet şifremi kullanıyor, anamın kızlık soyadını biliyor, tüm bankalara çok rahat bir şekilde girip, cep bankası üzerinden benim hesaplarımdan havale yapabiliyor, kredi çekebiliyor ve kişi tanımadığım kişiler adına ek kart çıkartıyor. Hesaplarımı istediği gibi kullanıyor.”