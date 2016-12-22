Mont alamayan Emirhan, çeyrek altını Halep’e bağışladı

Halep'ten çıkarılan mazlum siviller için Türkiye seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından TIR'lar sınıra yığılırken, Amasya’dan göz yaşartan bir yardım gerçekleşti. Düzenlenen okullar arası yarışmada birinci olan 11 yaşındaki Emirhan Gedizli, aldığı çeyrek altın ödülünü Halep’e göndereceğini açıkladı. Montu yırtıldığı için Türk bayrağı armasıyla yama yapan Emirhan’ın bu davranışı törendekiler tarafından büyük alkış aldı.

MONT ALAMAYAN EMİRHAN, ÇEYREK ALTINI HALEP'E BAĞIŞLADI

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için yeni mont alamadı. Yırtılan montuna Türk bayrağı dikti. Okulunun düzenlediği yarışmayı kazanan 11 yaşındaki Emirhan, aldığı çeyrek altın ödülünü Halep’e göndereceğini açıkladı. Emirhan'ın bu kararı tüm öğrencilerin takdirini topladı.

Amasya'da yaşayan 11 yaşındaki Emirhan Gedizli, okullar arası "değerler eğitimi" konulu yarışmaya katıldı ve birinciliği elde etti. Düzenlenen törende ödülünü Amasya Valisi Salih Işık’ın elinden alan minik Emirhan, ödüle katılanlara hitap etmek istedi.

Öğrencilere ve tüm katılımcılara konuşan Emirhan, kazandığı çeyrek altın ödülünü Halep’te zulüm gören masum sivillere göndermek istediğini söyledi. Emirhan'ın bu kararı törendekiler tarafından uzun süre alkışlandı.

HALEP İÇİN DUYGULANAN EMİRHAN'I VALİ IŞIK TESELLİ ETTİ

Ödülünü Halep’e göndererek herkesin takdirini toplayan Emirhan, Halepliler için duygulanarak gözyaşı döktü. Sahnede bulunan Vali Salih Işık da Emirhan’ı, sarılarak teselli etti.

HALEP'E YARDIM EDEN EMİRHAN'A MONT HEDİYE EDİLECEK

Öğrencisi Emirhan Gedizli ile birlikte ödül törenine gelen öğretmen ayla keskinler de örnek davranışı nedeniyle Emirhan’a yeni bir mont hediye edeceklerini söyledi.