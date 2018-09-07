Odunluk yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir ikametin odun kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek bir yandan da alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.