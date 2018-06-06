Ögeday Han kimdir kaç çocuğu var Ögeday Han'ın çocukları kimlerdir isimleri nedir

Ögeday Han'ın çocukları kimlerdir? Ögeday Han'ın kaç çocuğu var? Ögeday Han'ın oğullarının adı ne? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 119.bölümünde kadroya dahil olan ve Ögeday Han karakterini oynayan Kaan Çakır kimdir? Başarılı oyuncu kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? soruların yanıtları merak ediliyor. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın oğlu olan Ögeday'ın çocuklarının kimler olduğu merak konusu oldu. Ögeday Han'ın kaç oğlu olduğunu merak eden vatandaşlar bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Diriliş Ertuğrul dizisiyle beraber tekrardan gündeme gelen Ögeday Han'ın çocuklarının kim olduğu merak edilmeye başlandı. Ögeday Han'ın çocuklarının kim olduğunu ve isimlerini merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İşte, Ögeday Han'ın çocukları hakkında merak edilen detaylar…



ÖGEDAY HAN'IN ÇOCUKLARI



Cengiz Han'ın oğullarından biri ve mirasçısı olan Ögeday Han, bugünlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Ögeday Han'ın çocuklarının kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Ögeday Han ya da diğer bir telaffuzla Ögeday Kaan döneminde Moğol egemenliği Güney Çin’den Batı Rusya’ya dek genişlemiştir. Doğum tarihi kesin değildir. Gobi Çölü’nde keçede (çadırda) doğdu, 11 Aralık 1241’de Karakurum yakınlarında öldü. Batı kaynaklarında Occoday, Hocotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe’de ise Oktay adları ile tanınmıştır.



Tarihi kaynaklara göre Ögeday Han'ın 8 çocuğu vardır. Bunların isimleri ise; Güyük Han, Huden, Hoçu, Horaçar, Haşi, Kadan, Melig, Sürkhakhan



GÜYÜK HAN KİMDİR?



Moğolların büyük kağanı Ögeday'in büyük oğludur. Tarihi kaynaklara göre 1206 yılında doğmuş, 1248'de ölmüştür. Annesi Töregene'nin siyasî manevraları sayesinde 1246'da toplanan kurultayda büyük kağan seçildi. Nasturilikten büyük ölçüde etkilendi ve çevresine Hıristiyan danışmanlar topladı. Hanlığa seçilişi Cengiz'in öteki torunu, Rusya fatihi ve Altın Orda Devleti'nin kurucusu Batu'nun tepkisini çektiyse de erken ölümü Moğol İmparatorluğu'nun tümüyle parçalanmasını önledi.









DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA ÖGEDAY'I OYNAYAN OYUNCU KAAN ÇAKIR KİMDİR?



01 02 1977 tarihinde dünyaya gelen Kaan Çakır İlkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunda, Orta ve Lise’yi ise İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji’nde okumuştur. 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.



Özellikle Bir İstanbul Masalı, Böyle Bitmesin, Kara Melek ve Polis gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu rol aldığı kötü karakterleri ustaca oynamaktadır. İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Kaan Çakır aslen Yunanistan Gümilcine’den göç eden muhacir bir ailenin 2. oğludur.



Kaan Çakır, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini yaptığı Muna adlı sinema filmdeki rolüyle 52. Antalya Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.



Şimdilerde ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ögeday Han karakterini oynamaktadır.



ÖGEDAY KİMDİR?



Cengiz Han'ın oğlu olan Ögeday, 13 yıl boyunca hükümdarlık yapmıştır. Döneminde Doğu Avrupa'ya birçok sefer düzenlenmiştir.



Ögeday'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Göbi Çölü'nde doğmuştur. Batı kaynaklarında Occoday, Hacotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe'de ise Oktay olarak tanınmıştır. Cengiz Han'ın üçüncü oğludur. Ögeday 1203 yılında Kereyitler'le yapılan Halahalcit Savaşı'nda ağır yaralandı.



Ertesi yıl Merkitler'in Moğol egemenliği altına girmesinin ardından Merkit hanının kızı Töregene ile evlendi. 1206'da deneyimli subaylardan Iluge ve Degoi'nin yanına verildi. Daha sonra 1211-1216 yılları arasındaki Çin Seferleri'ne katıldı.



Hükümdar oluşu



1219 yılında veliaht olan Ögeday, ağabeyleri Cuci ve Çağatay'la birlikte Harezm seferlerine katıldı. Otrar seferinde başarılı bir komutan olduğunu kanıtladı. Cengiz Han'ın 1227 yılında ölümünün ardından Ögeday yeni hükümdar seçildi.



Cengiz'in ölümü ile ortaya çıkan çözülmeleri durdurmak ve genişlemeyi sürdürmek için çeşitli önlemler alan Ögeday, yeni yasalar hazırladı. Kardeşi Çağatay'a Uygur ülkesinden Horasan'a dek olan yerleri yurt olarak bıraktı. Moğol İmparatorluğu'na bağlı ülkelerden gelen yıllık vergileri düzenledi. 15 yaşından büyük erken nüfusu saydırdı. Bu sayede çıkarabileceği azami asker sayısını belirlemek için bir veri elde etti.









Seferleri



1229 yılında Carmagon Noyan'ı Harezmşahlar'ın üzerine gönderdi. Yenilgiye uğrayan Celaleddin Harezmşah'ın 1231 yılında ölümünün ardından Moğol ordusu İran'ın batısına doğru ilerledi. Ögeday Çin seferine hazırlanırken Subitay Noyan'ın birçok Moğol prensi ile birlikte Kıpçak iline gönderdi. Bir başka Moğol ordusu da Keşmir ve Afganistan'a girdi. Ögedey de kardeşi Çağatay'ı yanına alarak Çin seferine çıktı.



Bu seferde Çin orduları büyük bir bozguna uğratıldı. 60'tan fazla kale ve şehir ele geçirildi. Kuzey Çin'in tamamını hakimiyeti altına alan Ögeday 1234 yılında Karakurum'a döndü.



Ögeday ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad arasında yoğun diplomatik ilişkiler oldu. Ögeday, Keykubad'ı kendisine bağlılık bildirmesi için Karakurum'a çağırdı. Keykubad buna yanaşmayarak oyalama siyaseti güttü. Bunun üzerine Ögeday, Carmagon Noyan'ı Anadolu'ya gönderdi. Moğol ordusu kısa zamanda Azerbaycan'ı ele geçirdi.



1236 yılında oğlu Kutan'ı Sung Krallığı (Güney Çin) üzerine gönderen Ögedey, yeni seferlerin planlanması için kurultayı topladı. Toplam sayıları bir milyona yaklaşan Moğol askerlerinin geçimi için sürekli akın ve talan gerekmekteydi. Toluy'un oğlu Mengü, Çağatay'ın oğlu Baydar, Ögeday'ın oğlu Güyük ve Suday Bahadır, Batu'nun komutasında Batı seferinde gönderildiler. Bu yeni açılma siyaseti sessizliğin egemen olduğu Doğu ve Batı'da büyük çalkantılara yol açtı. Gürcistan'da başlatılan saldırılar Batu ve akıncı kuvvetleri komutanı Bela tarafından Batı'ya kaydırılarak Başkır, Kazak, Bulgar ülkelerine ve Rusya'ya yöneltildi. 1236 yılında Rusya Moğollar'a bağımlı bir devlet durumuna geldi. 1239'da Kiev'i alan Batu, Galiçya'yı ele geçirerek Macaristan'a yöneldi. Bela ise



Polonya, Silezya ve Moravya'da yağmalarda bulundu. Moğol orduları Vistül Irmağı'na kadar birçok bölgeyi kayıp yıktılar. Bela, Ögeday'ın 1241'de Krakövi'ye girdi. Avrupa devletlerinin oluşturduğu ordular büyük bozguna uğratıldı. Batu ciddi bir direnişle karşılaşmadan Budapeşte önüne geldi.



Ögeday. 1240 yılında Tataristan'da geleneksel olarak düzenlenen av partisinde fazla içkiden hastalandı. Uzunca bir süre yönetimde etkisiz kaldı. 1241 yılında ölümünün ardından zehirlendiği şüphesiyle bazı cariyeleri ve devlet adamları öldürüldü.



Ölümü sonrası



Ögeday'ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti. Oğlu Güyük Han 1246 yılında Kağan seçildi. 1249'da Güyük ölünce iki yıllık bir aradan sonra Moğol tahtına Toluy'un oğlu Mengü oturdu.



Kişiliği



Ögeday, Şaman inancı taşımasına karşın İslamiyet'e de saygı duymuştur. Her dinden insana yeteneklerine göre vazife verirdi. Çinli vezir İli Çütesay'dan bilim ve teknoloji alanlarında bilgiler edinmiştir. Adaleti içtenlikle arzulamasına karşın uzak ülkelerdeki ordularının zulümlerde bulunmasını önleyememiştir. Bunda gevşek politikasının ve olaylardan habersiz kalışının da etkisi vardır. 13 yıllık hükümdarlığında o dönem bilinen dünyanın yarısına hakim olmuştur.