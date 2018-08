ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavın 77’ncisi 12 Ağustos Pazar günü tamamlandı. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün http://www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. 77. ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınavı ağustos ayında gerçekleşmişti. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar şimdi ÖGG sınav sonuçlarının tarihini sorguluyor. İşte 2018 ÖGG sınav sonuçları ile ilgili detaylar



Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Özel Güvenlik 77. Temel ve 53. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak önceki açıklama takvimlerine göre 27 Ağustos Pazartesi günü açıklanması öngörülmektedir.







ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?



Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.



- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

Güvenlik görevlilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?



Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,



Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,



Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,



Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,



Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma



Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,



Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.



Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?



Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki nedir bu şartlar? Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.



Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?



Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Bu belgelerin neler olduğuna aynı zamanda sertifika hakkında daha çok bilgi vermiş olduğumuz silahlı silahsız özel güvenlik sertifikası nasıl nereden alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz.



Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.



Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.



Özel güvenlik görevlisi çalışma alanları, iş olanakları



Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır.



Bunların dışında özel güvenlik görevlisi mesleği hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ve yanıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de meslek hakkında sorusu bulunuyorsa yorum bölümümüzden bu sorularınızı dile getirebilirsiniz.



Özel güvenlik görevlileri partiye üye olabilir mi?



Özel güvenlik görevlilerinin herhangi bir siyasi partiye üye olmalarına engel bir durum söz konusu değildir.



Özel güvenlik görevlisi olma zorlukları nelerdir?



Özel güvenlik görevlileri gündüz çalışabildikleri gibi gece de çalışabilirler. Çalışma saatlerinin farklı olması başlı başına bir sorun haline gelebilir. Ayrıca soğuk, yağmur demeden görevlerini icra etmek zorundadırlar. Bu yüzden esnek çalışma saatlerine uyabilen, vardiyalı çalışabilen kişilerin güvenlik görevlisi olmak için başvuruda bulunmaları daha doğru olacaktır.



Özel güvenlik görevlileri polis olabilir mi?



Ülkemizdeki polis ihtiyacının hali hazırda oldukça fazla olduğu düşünülmekte ve bu doğrultuda her sene alımlar yapılmaktadır. Polis olmaya en uygun kişilerin özel güvenlik görevlileri olduğu ise sık sık dile getirilmektedir. Daha önceki yıllarda bu hususta da sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Ancak özel güvenlik görevlilerinin polis olabilmeleri yani polisliğe geçebilmeleri için herhangi bir adım atılmadı. Yani mevcut durumda özel güvenlik görevlileri polisliğe geçemezler. Şayet bu hususta herhangi bir gelişme yaşanırsa www.devlette.com adresimiz üzerinde bu gelişmeleri siz değerli okurlarımız ile paylaşırız.



Özel güvenlik görevlileri bıyık bırakabilir mi, dövme yaptırabilir mi?



Özel güvenlik görevlisi olma şartlarında bu hususa ilişkin herhangi bir durum söz konusu değildir. Yani özel güvenlik görevlileri isterlerse bıyık ve sakal bırakabilir veya dövme yaptırabilirler. Ancak çalışmak istediğiniz kurumun bu konuda özel bir şartı bulunuyorsa bu kurumu bağlamaktadır. Yani işe girmek istediğiniz kurum sakal şartı koyabilir.



Özel güvenlik görevlileri ne kadar maaş alırlar, güncel ÖGG maaşları



Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı veya silahsız olma durumlarına göre farklılık gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret ile 2 bin TL arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 1800 TL ile 2500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.



Bu yazımızda özel güvenlik görevlisi eğitimi kaç ay, görev tanımları nedir, olmak için ne lazım, olmak için lise mezunu olmak şart mı, hangi liseye gitmek gerekir, olmak istiyorum nasıl olurum, ücretleri nasıldır, olmak için nereye başvurulur gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.