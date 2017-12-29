Oğlu için 76'sında 'YouTuber' oldu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere köyünde doğan Saniye Karataş, 20 yıl önce eşini kaybetti. Yaklaşık 4 sene önce damar tıkanıklığı sonucu bir bacağı diz altından kesilen oğlu Süleyman Karataş'ın protez masraflarını karşılamak için iş arayışlarına giren Karataş, ilk başlarda itiraz etse de oğlunun yemek tarifi çekip YouTube'da yayınlama teklifini kabul etti.

"Saniye Anne Yemekleri" adlı kanalında yemek tarifleri veren Karataş, sempatik şivesi ve güler yüzüyle ciddi bir hayran kitlesine ulaştı.

YouTube'da 143 bin, Facebook'ta 100 bin, Instagram'da da 104 bin takipçisi olan Karataş, paylaşımları ve elde ettiği başarılarla Google'ın katkılarıyla yapılan Kadın ve Teknoloji Sempozyumu'nun da onur konuklarından oldu.

Saniye Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve yemek yapmayı çok sevdiğini söyledi. Yaklaşık 4 yıl önce zor günler geçirdiklerini anlatan Karataş, önce kendisinin kalbinden bir operasyon geçirdiğini, daha sonra sonra oğlu Süleyman'ın sağ bacağının diz altından kesildiğini ve geçinmekte güçlük çektiklerini ifade etti.

Karataş, oğlu Süleyman'ın cep telefonuyla kendisini yemek yaparken çekmeye başladığını dile getirerek "Ben ondan kaçıyorum, geliyor beni çekiyor. Salça yaparken çekiyor, kaçtıkça çekiyor. En sonunda kaçmaktan pes ettim, ben de ona uydum. Oğlum da ben de çalışamaz durumdaydık. Ben yemek yapmaya başladım oğlum da beni çekmeye başladı. Böyle olaylar gelişti." dedi.

Çekilen görüntülerin internete yükleneceğini tahmin etmediğini aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Ben öylesine çekiyor sandım, YouTube'a atılacağını bilmiyordum. Sonra sonra anladım, 1-2 ay zorlandım çekimlerde, daha sonra benim de hoşuma gitmeye başladı. Günde 2-3 yemek yapıyorum, keyifle yapıyorum. Ben bir köylü kadınım, aklıma asla böyle bir şey gelmezdi. Bu kadar tanınacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama nasıl oldu bitti ben de şaşırdım. Allah'a şükürler olsun, buralara geldik, kaderimizde bu yaştan sonra YouTuber da olmak varmış."

Saniye Karataş'ın oğlu Süleyman Karataş ise bacağı kesildikten sonra iş arayışlarına girdiklerini ve aklına daha önce farklı örnekleri olan yemek tarifi çekip internete yükleme fikrinin geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Annem yemek yapmayı seviyordu. Bunları çekip yüklemeye başladık. İki, üç, dört video derken, annem gerek şivesiyle gerek yaptığı yemeklerin lezzetiyle bir anda ünlü oldu. Böyle olunca bu bize bir iş imkanı oldu. 3 senede YouTube kanalımız büyüdü. Çalıştık ve iki kişilik bir ekip olarak zafere ulaştık."