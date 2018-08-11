Oğlu tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Esentepe Mahallesi Hicrani Taştan Caddesi'ndeki evinde dün gece tartıştığı oğlu Murat Türk (24) tarafından av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralanan Hatice Türk (49), tedavi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesinde öldü.

Ayrıldığı olay yerine elinde tüfekle geri dönen ve burada polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.