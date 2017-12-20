Oğlunu öldüren baba: Kendine zarar vermesine vicdanım el vermedi, öldürdüm

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta 12 Kasım tarihinde meydana geldi. Malulen emekli, 4 çocuk babası Hasan E., sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği oğlu Haydar E.'yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan E. tututklandı. Hasan E. hakkında 'Kasten nitelikli adam öldürme suçundan' Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan bedensel engelli Hasan Elmacıoğlu, pişman olduğunu belirterek, "Benim oğlum yüzde 55 hiperaktif olduğundan kendine ve çevresine zarar veriyordu. Sürekli yanında duruyordum. Etraftan gelen tepkilere karşılık veriyordum. Komşularımın mallarına zarar veriyordu. Ben tüm zararlarını da karşılıyordum. Kendine zarar vermesine vicdanım el vermedi ve oğlumu öldürdüm. Kendimi de bileklerimi keserek öldürmek istedim´´ diye konuştu.

İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Hasan Elmacıoğlu, "Evin çevresinde oğlum yine kendine zarar veriyordu. Ben de acı içindeki oğlumun bu durumundan vicdan azabı duyarak elime geçirdiğim 1 metrelik iple evin bahçesinde bulunan oğlumun boğazını sıkarak öldürdüm. Sonra ben de ölmek için bileklerimi kestim. Derin kesmediğim için bana bir şey olmadı. Evimi, ailemi ve çocuklarımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Anne Gülsen ise, eşinin çocuklarını çok sevdiğini dile getirerek, "Eşim, Haydar'ı çok severdi. Onun bir dediğini iki etmezdi. Bir anlık, cinnet işte, ben eşimden şikayetçi değilim´´ şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin ölüm raporunun beklenmesine, Hasan Elmacıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.