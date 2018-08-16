Oğlunun kendisini evden kovaladığını iddia eden yaşlı kadın denize atladı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Vapur İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 80 yaşındaki G.Ç. isimli kadın, oğlunun kendisini evden kovaladığını iddia ederek denize atladı. Kadının bir anda iskeleden denize atladığını gören vatandaşlar, denize atlayarak kadını son anda boğulmaktan kurtardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan G.Ç. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.