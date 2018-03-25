Oğlunun velayetini kaybedince çılgına döndü

Rusya'da 4 yaşındaki çocuğunu yanına almak için açtığı velayet davasını kaybeden kadın önce çocuğunu sonra da kendi balkondan atarak öldürdü. Boşandıktan sonra çocuklarının velayetini alan Andrey Yekimov'un yanına giden 25 yaşındaki Anastasya, çocuğun babası evde yokken çocuğu kendisine verilmediği için hazırladığı intikam planını uygulamaya koydu.

BÖYLE İNTİKAM GÖRÜLMEDİ

4 yaşındaki Mişa'yı 10. kattaki evin balkonundan atan kadın, daha sonra kendini de aşağı bıraktı.

33 yaşındaki Andrey Yekimov, çocuğunun ve eski karısının cesetlerini aşağıda hareketsiz görünce donup kaldı.

Rus basını alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle çocuğunun velayetini kaybeden kadının, boşandıktan sonra hayatını düzene koyamadığı için bu korkunç eylemi yaptığını bildirdi.

(Sabah)