Öğretmen alımı ataması 2018 son dakika haberleri! MEBBİS öğretmen girişi

Öğretmen alımı ataması 2017-2018 eğitim öğretim döneminde de heyecanla bekleniyor. Öğretmen ataması ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. MEBBİS öğretmen girişine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. MEBBİS sistemi üzerinden yapılan atamaların sonuçları adaylara duyuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yapacağı öğretmen alımlarını basın açıklamaları ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşlara açıklıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen ataması ne zaman yapılacak sorusuna yanıt verdi. Bakan Yılmaz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının kaldırılmasının ardından yerine gelecek olan yeni sınav sistemini açıkladığı konuşmasında öğretmen alımları ile ilgili de bir müjde verdi. Önümüzdeki yıl 20 bin öğretmen alacağız” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sosyal hesabından da konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Paylaşımda, “20 bin öğretmen ataması için şubat ayında ilana çıkacağız” denildi. Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişi merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ve mülakat puanına göre atama puanlarını elde ettikten sonra, internet üzerinden tercihlerini seçerek başvurularını yaptılar. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların sonuçları 19 Temmuz’da MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Adaylar daha sonra yeni atamayı beklemeye başladılar. Öğretmen ataması 2018 ne zaman olacak sorusunun cevabı ile ilgili yaşanan yeni gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen ataması ne zaman yapılacak sorusuna yanıt verdi. Bakan Yılmaz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının kaldırılmasının ardından yerine gelecek olan yeni sınav sistemini açıkladığı konuşmasında öğretmen alımları ile ilgili de bir müjde verdi. Önümüzdeki yıl 20 bin öğretmen alacağız” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sosyal hesabından da konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Paylaşımda, “20 bin öğretmen ataması için şubat ayında ilana çıkacağız” denildi

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

90 BRANŞTA ATAMA YAPILDI

Haziran’da yapılan atamalarda 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen 90 branşta atandı. En çok alım yapılan branşlar şöyle:

Adalet 85, Almanca 105, Arapça 43, beden eğitimi 702, bilişim teknolojileri 406, biyoloji 287, coğrafya 143, çocuk gelişimi ve eğitimi 84, din kültürü ve ahlak bilgisi 2 bin 143, el san.tek. 22, elektrik-elektronik teknolojisi/elektrik 35, elektrik-elektronik teknolojisi/elektronik 20, felsefe 38, fen bilimleri/fen ve teknoloji bin 3, fizik 239, görsel sanatlar 239, haritatapu- kadastro/harita-tapu-kadastro tekniği 18, imam-hatip lisesi meslek dersleri 459, ilköğretim matematik bin 835, İngilizce 2 bin 193, kimya/kimya teknolojisi 226, makine teknolojisi/ makine ve kalıp 14, matematik 343, muhasebe ve finansman 17, müzik 337, okul öncesi bin 720, özel eğitim 432, rehberlik 707, sınıf öğretmenliği 3 bin 570, sosyal bilgiler 379, tarih 185, teknoloji ve tasarım 121, tesisat teknolojisi 11, Türk dili ve edebiyatı 618, Türkçe bin 140, yiyecek içecek hizmetleri 46.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

27 SORUDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR? İŞTE CEVABI...

1. Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB’in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için lütfen 18. soruya bakınız.

2. Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?

Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.

3. Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?

Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.

4. Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.

5. Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.

6. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.

7. Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?

Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

8. Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?

Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.

9. Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?

Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.

10. Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?

Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

11. Sözleşmeli Öğretmenlikte İş Güvencesi Var mıdır?

Özlük haklarının sözleşmeli öğretmenlikte maalesef dip yaptığını söylemiştik. Bu özlük haklarının en başında ise iş güvencesi gelmektedir. Sözleşmeli öğretmen olarak atandığınızda kesinlikle iş güvencesine sahip olmayacaksınız. Her an bir soruşturma ya da bir sıkıntıda işinize son verilebilecek.

12. Sözleşmeli Öğretmenler Sadece Doğu ve Güneydoğu’ya mı Atanacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın konuşmalarında sözleşmeli öğretmenlerin bu bölgelere atanacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak önceki yıllarda da olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir ağırlığının bu bölgelere atanmaları beklenmekle birlikte başka bölge ve illere de atamaların yapılacağı öngörülmektedir. Sonradan Milli Eğitim Komisyonunda geçen maddeye göre kalkınmada öncelikli illere sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

13. Bundan Sonra Sadece Sözleşmeli Öğretmen Ataması mı Yapılacak?

Hayır. Muhtemelen bakanlık öğretmen açığına göre bir atama kontenjanı belirleyecek. Faraza: Bakanlık 25 bin atama kontenjanı belirledi ve bunların 10 bininin kadrolu atama olacağı belirtildi. İlk önce kadrolu öğretmenlik alımları yapılır ve isteyenler başvurularını tamamlar. Kadrolu öğretmenlik alımlarından sonra geriye kalan 15 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı başvuruları başlar. Tekrar başvurular alınır ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar yapılır. (Bu soruya biz önceki sözleşmeli öğretmenlik sitemini baz alıp cevaplamıştık. Ancak gündeme gelen haberlere Milli Eğitim Bakanı bundan sonra tüm atamaların sözleşmeli olarak yapılacağını söylemiş.)

14. Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışılan Süre Zorunlu Çalışma Süresi (Doğu) Görevinden Sayılır mı?

Bu konuda bakanlık henüz bir açıklama yapmadı fakat, kadronuzun olmaması çalışılan sürelerin doğu görevine sayılmasını zorlaştırmaktadır. Muhtemelen doğu görevinden sayılmayacaktır.

15. Sözleşmeli Atandım, Sonraki Kadrolu Öğretmen Alımlarına Başvurabilir miyim?

(Önceki sözleşmeli öğretmenlikte bu durum böyleydi. Şimdiki sözleşmeli öğretmenlikte bu durumla ilgili henüz bir açıklama yok. Bu nedenle bu maddeyle ilgili yorumumuza dikkate almayın lütfen.) Sözleşmeli atansanız dahi sonraki kadrolu atamalarına aynı KPSS puanıyla ya da sonraki KPSS puanlarıyla başvurabilir ve atanacağınız okulda kadroya geçebilirsiniz.

16. Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları her ile yapılacak mı?

Hayır. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları sadece kalkınmada öncelikli illere yapılacaktır.

17. Sözleşmeli Öğretmenlikte hizmet süresi, derece ve kıdem ilerlemesi sayılacak mı?

Evet. KHK’da yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenler görev yaptıkları sürelerin hizmet puanını, derecesini alabilecekler.

18. Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarında mülakat süreci nasıl işleyecek?

Sözlü sınav için ilgili branşta alım yapılacak kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılır. Daha önce bakanlık tarafından oluşturulan sözlü sınav merkezine adaylar tercihleri sonucunda sözlü sınava alınacaklar.

Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sözlü mülakatta 60 puan üstü alan adaylar başarılı sayılıp tercih yapabilecekler. Sözlü sınav puanının sıralamasına göre yerleştirmeler yapılabilecek.

19. Sözlü mülakat sonrasında tercih yapacak mıyız? Atama yerleştirmeleri sözlü puana göre mi yapılacak?

Evet, sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.

Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. 21. tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.

20. Atamam gerçekleştikten sonra göreve nasıl başlayacağım?

Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM’e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.

21. Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.

22. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, hangi durumlarda görevime son verilebilir?

Sözleşmeli öğretmenlerin her yıl sözleşme yenilemesi yapması şarttır. Bu sözleşmeler yenilenirken sözleşmeli öğretmenin aşağıdaki durumlardan dolayı görevine son verilebilir:

Her yıl sonunda yapılacak olan öğretmen performans değerlendirmesine göre başarısız olanlar,

Sonradan öğretmenlik şartlarını taşımadığı anlaşılan, Sözleşmeli öğretmenin 65 yaşını doldurması halinde görevlerine son verilir.

23. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, istifa edebilir miyim?

Evet, sözleşmeli öğretmenler bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde sözleşmelerini feshedebilecekler.

24. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, doğum-askerlik izni kullanabilir miyim?

Bu izinleri kullanmak istediğinizde sözleşmenizi bu nedenlerden dolayı feshetmeniz gerekmektedir. Daha sonra görevinize dönebilmeniz için;

Sözleşme feshinden dolayı tazminat almamanız,

Doğumdan sonra en geç 1 yıl içerisinde,

Askerlik görevinden sonra en geç 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenliğe tekrar başvurmanız gerekiyor.

Bu durumda olup tekrar sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenlik görevine başlatılır.

25. Sözlü mülakat soruları hangi konulardan çıkacak?

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.

26. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında puan sınırı var mı?

Evet, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olması şarttır.

27. Sözleşmeli Öğretmenlikten istifa ettim, bir sonraki sözleşmeli öğretmen alımına başvurabilir miyim?

MEB’in yaptığı açıklamaya göre, başka devlet kadrolarında sözleşmeli bir pozisyonda çalışırken istifa edilip sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapılabilecek. Ancak sözleşmeli öğretmen pozisyonundayken çalışıp sözleşmeli öğretmenliğe başvuru için 1 (bir) yıl beklenmesi gerekmektedir.