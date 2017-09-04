Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Yeni sözleşmeli öğretmen alımı hangi tarihte olacak?

Öğretmen atamaları ile ilgili beklenen ilk açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl öğretmen ataması öngörülmediğini, atamaların 2018'de yapılacağını söyledi. Memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde katıldığı bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin öğretmen atamalarına ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, bu yıl atama öngörülmediğini ifade etti. Yılmaz, "2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe Meclis'e sunulsun, Meclis'ten çıkacak rakamı da dikkate alarak 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı.







ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?



20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasının gerçekleştirilmesinin ardından gözler MEB tarafından açıklanan 10 bin sözleşmeli öğretmen atamasına çevrildi. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin söz konusu sürecin Şubat'a kadar sürebileceğini çünkü başvurular sonrası adayların güvenlik soruşturmasının yapılmasının vakit aldığını belirtmişti.



Bilindiği üzere öğretmen adaylarının atama işlemleri, sözlü sınavda alınan puanlar esas alınarak öğretmenlerin tercihlerine göre yapılacak ve sözlü sınavdan en az 60 puan alan adaylar, öğretmen olarak atanabilecek. Öğretmen adayları atama sonuçlarını "http://atama.meb.gov.tr/" adresine girip T.C Kimlik numara yazılarak öğrenebilecekler.



Atanmak için gerekli belgeler arasında; son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği, başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu gerekmektedir.



90 BRANŞTA ATAMA YAPILDI

Haziran’da yapılan atamalarda 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen 90 branşta atandı. En çok alım yapılan branşlar şöyle:

Adalet 85, Almanca 105, Arapça 43, beden eğitimi 702, bilişim teknolojileri 406, biyoloji 287, coğrafya 143, çocuk gelişimi ve eğitimi 84, din kültürü ve ahlak bilgisi 2 bin 143, el san.tek. 22, elektrik-elektronik teknolojisi/elektrik 35, elektrik-elektronik teknolojisi/elektronik 20, felsefe 38, fen bilimleri/fen ve teknoloji bin 3, fizik 239, görsel sanatlar 239, haritatapu- kadastro/harita-tapu-kadastro tekniği 18, imam-hatip lisesi meslek dersleri 459, ilköğretim matematik bin 835, İngilizce 2 bin 193, kimya/kimya teknolojisi 226, makine teknolojisi/ makine ve kalıp 14, matematik 343, muhasebe ve finansman 17, müzik 337, okul öncesi bin 720, özel eğitim 432, rehberlik 707, sınıf öğretmenliği 3 bin 570, sosyal bilgiler 379, tarih 185, teknoloji ve tasarım 121, tesisat teknolojisi 11, Türk dili ve edebiyatı 618, Türkçe bin 140, yiyecek içecek hizmetleri 46.





YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Bilindiği gibi MEB tarafından açıklanan 10 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç bekleniyor. Belirtilen 10 bin sözleşmeli öğretmen alımı için henüz başvuruların ne zaman alınacağı yani sürecin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin söz konusu sürecin Şubat'a kadar sürebileceğini çünkü başvurular sonrası adayların güvenlik soruşturmasının yapılmasının vakit aldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl öğretmen ataması öngörülmediğini, atamaların 2018'de yapılacağını söyledi.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



2) Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.



3) Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,



4) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,



5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,







6) 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



7) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



8) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.



9) Öğretmen atamalarında yeni öğretmen adaylarının ataması için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamayı bekliyorlar.