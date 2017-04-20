Öğretmen engelli öğrencisine gözü gibi bakıyor

Kadirli ilçesindeki Aydınoğlu Tufanbey İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Ali Metin, bedensel engelli 6 yaşındaki Barış Kurtgöz'e adeta gözü gibi bakıyor.

Doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi sonucu belden aşağısını kullanamayan Barış'ı sabah ailesinden okul kapısında teslim alan Metin, öğrencisini sınıfa kadar kucağında taşıyor.

Gün içinde Barış'a yemeğini yediren Metin, öğrencisini tuvalete de oyun alanına da kucağında götürüyor. Metin, Barış'ın oyun ve faaliyetlere katılması için uygun ortamlar oluşturuyor.

"Tüm etkinliklere katılmasını sağlıyorum"

Barış'ın arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmesini çok önemsediğini belirten Metin, şöyle devam etti:

"Diğer sınıf arkadaşları gibi ihtiyaçlarını karşılaması için yardımcı olmaya çalışıyorum. Evde anne ve babasının gösterdiği sevgiyle şefkati bir öğretmen olarak göstermeye çalışıyorum. Sınıfta yapılan tüm etkinliklere katılmasını sağlıyorum."

"En büyük hayalim Galatasaraylı futbolcularla tanışmak"

Barış ise okul bahçesindeki sahada arkadaşlarının top oynamasını izlemeyi çok sevdiğini ve en büyük isteğinin bir gün yürümek ve top oynamak olduğunu anlattı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğuna işaret eden Barış, "Öğretmenimi çok seviyorum. En büyük hayalim arkadaşlarımla top oynamanın yanında taraftarı olduğumu Galatasaraylı futbolcularla tanışmak." dedi.