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Oğullarına "Afrin Erdoğan" adını verdiler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon şoförü Hüseyin Dinç (49) ve eşi Meryem Dinç (45), 3 gün önce dünyaya gelen erkek çocuklarına 'Afrin Erdoğan' adını verdi.

  • DHA
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Yeni Mahalle'de oturan ve bir tuğla fabrikasında kamyon sürücüsü olarak çalışan Hüseyin Dinç, 6 yıl önce Meryem Dinç (45) ile ikinci evliliğini yaptı. 4 yaşında Serap ve Sakine adlı ikiz kızları olan çiftin 3 gün önce erkek bebekleri dünyaya geldi. Dinç çifti, oğullarına 'Afrin Erdoğan' adını verdi.
 
Mehmetçiğin 'Zeytin Dalı Harekâtı'ndan zaferle ayrılmasını dileyen Hüseyin Dinç, "İlçe Nüfus Müdürlüğüne kimlik için başvuruya gittiğimde, oğlumun adının 'Afrin Erdoğan Dinç' olduğunu söyleyince, memurlar ilk önce şaşırdı. Akrabalarımızın ve komşularımızın tepkisi olumlu yönde. Hepimiz zaten Afrin harekâtını destekliyoruz. Oğlum büyüdüğünde Mehmetçiklerimizin, Afrin harekâtındaki zaferini kendi adıyla birlikte anlatacaktır. Bizler için de güzel bir hatıra olarak kalacak" dedi.

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