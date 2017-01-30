Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Oklu kirpiler Atatürk Barajı’nda iş durdurdu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Barajı Gölünde bulunan tünellerde yaptığı çalışmalar sırasında nesli tehlike altında bulunan oklu kirpiler görüldü. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine çalışmalara ara verildi. DKMP ekiplerinin 3 günlük çalışmaları neticesinde yakalanan kirpiler kontrollerinin ardından tabii hayat alanlarına bırakıldı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atatürk Barajı’nda bulunan tünellerde DSİ ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü esnada kirpiler görüldü. DSİ ekiplerinin DKMP görevlilerine oklu kirpiler gördüklerini bildirmeleri ile Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli ekipler Atatürk Barajı’nda çalışmaların yürütüldüğü tünellere gitti.
 
5 bireylik oklu kirpi popülasyonuna ulaşıldı
 
DSİ ve DKMP görevlilerinin ortaklaşa yaptığı görüşmeler sonucu kirpilerin zarar görmemesi için burada yürütülen çalışmalara ara verildi. Üç gün süren arama çalışmaları sonucu tünellerde görüldüğü iddia edilen 5 bireylik oklu kirpi popülasyonuna ulaşıldı.
 
 
 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olayda da görüldüğü gibi Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması bizim için her zaman öncelikli konulardandır” ifadelerini kullandı.
 
Kontrollerin ardından kirpiler ait oldukları yere bırakıldı
 
Atatürk Barajı’nda görülen Oklu Kirpilerin Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne nakledildiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kirpilerin tabii hayat alanlarına bırakılmasında sakınca görülmemesi üzerine kirpilerin ait oldukları yere bırakılarak, koruma altına alındıklarını sözlerine ekledi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da camiye silahlı saldırı

Kanada'da camiye silahlı saldırı

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA