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Okul bahçesinde bulunan testi kalıntıları kazıyı durdurdu

Üsküdar'da bir ilkokulun bahçesinde atık su çalışması yürüten belediye işçileri, kazı yaptıkları alanda testi kalıntıları buldu.

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Mimar Sinan Mahallesi Fahri Atabey Caddesi'ndeki Halil Rüştü İlkokulu'nun bahçesinde atık su çalışması yürüten Üsküdar Belediyesi işçileri, kazı sırasında testi parçaları bulunca durumu polise bildirdi.

Kazı çalışmaları durdurulurken olay yerine gelen polis ekipleri de alana güvenlik şeridi çekti.

Ekipler, testi kalıntılarını muhafaza altına alırken olay yerine eserlerin incelenmesi için müze yetkililerinin çağrıldığı belirtildi.

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