Okul bahçesinde yuva yapan arılar öğrencilere saldırdı

Olay 13.30 sıralarında Başiskele Seymen Mahallesi'nde bulunan Kartonsan İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul bahçesinde bir ağacın dibine yuva yapan yaban arıları, arıları fark etmeyerek yuva çevresinde oynayan çocuklara saldırdı. Arıların saldırısı sonucu bahçede kaçışmaya başlayan öğrencilere bir öğretmen yardımcı olmaya çalıştı. Öğrencilerin yardımına koşan öğretmenin de saldırıya uğradığı olay sonrasında 9 öğrenci arı sokmasından yaralandı.

Okul yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibince ilk müdahaleleri yapılan 9 öğrenci ve 1 öğretmen ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve Kaymakamlık görevlilerinde bahçedeki arı yuvası kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.