Okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren Alperen'in ablasından büyük başarı

TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında İzmir bölgesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmanın bölge ödül töreni Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, TÜBİTAK İzmir Bölge Koordinatörü Serdar Korukoğlu, Ege Üniversitesi Rektör yardımcısı Ali Saffet Gönül, öğrenciler ve velileri katıldı.

TÜBİTAK İzmir Bölge Koordinatörü Serdar Korukoğlu öğrencilerin projelerini 3 gün boyunca sergilediğini belirtti. Korukoğlu, yarışmanın ortaokul öğrencilerinin temel ve sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmasını teşvik etmeyi ve bilime ilgilerini erken yaşta keşfederek yönlendirilmelerini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Saffet Gönül geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek istediklerini söyleyerek, "Buradaki yüzlere bakınca bir sonraki Einstein'ı, bir sonraki Aziz Sancar'ı, bir sonraki Nietzsche'yi, bir sonraki Steve Jobs'u görüyorum. Hepinizin ortak yönü bu yaşlarda bilime ve teknolojiye merak sarmanız. Biraz önceki saydığım isimlerin önümüzdeki 20-30 sene içinde benzerleri buradaki isimler ile üst üste gelecek" dedi.

‘SÜRÜCÜYÜ UYARAN SİSTEM’E BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından 80 projenin katıldığı yarışmada 8 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası 11 yaşındaki Yaren Sakin, fizik dalındaki ‘Okul servislerinde güvenliğin artırılması için sürücüyü uyaran alarm sistemi’ projesiyle birincilik kazandı.

Adı okununca ağlayarak sahneye gelen Sakin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Yaren Sakin, "Adım en son söylenince dereceye giremedim zannettim. Çok güzel bir duygu, gururluyum" dedi.

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Serkan Sakin ise şöyle konuştu:

"Bu projeyi destekleyenler koca yürekli insanlar. Önemli olan burada derece değil. Bütün yavrularımız bir şeyler için çabaladı. Gönüllerde birinci onlar. Hepsinin emeğine sağlık. Yaren bu zamana kadar kardeşi için çalıştı. Dileğinin sonuna gelmesi için ramak kaldı. İnşallah dört dörtlük olacak her şey."