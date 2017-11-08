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Okul yakınlarında uyuşturucu sattığı belirtilen sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla tutuklu yargılanan Ruşen Dikmen ile avukatı katıldı.

İddianamede okul yakınında uyuşturucu sattığı belirtilen Dikmen, savunmasında, öğrencilere veya başkasına uyuşturucu satmadığını öne sürdü.

"Eğer sattıysam en ağır cezayı verin. Öğrencilere uyuşturucu verdiğim iddiası gururumu incitiyor. İddianamede yanlışlık var. Beni çocuklarıma bağışlayın." ifadesini kullanan Dikmen, beraatını talep etti.

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