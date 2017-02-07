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Okullarda dezenfektan çalışması

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Dezenfektan çalışmalarıyla okullarda öğrencilerin, sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri amaçlanıyor. Bu çalışmalarda kullanılan dezenfektanlar ise ortamda bulunan her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olup insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.

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Çocukların ve gençlerin sağlıklı ortamlarda eğitim almasını amaçlayan Sultangazi Belediyesi, yarıyıl tatiliyle birlikte okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner İşleri ekipleri, sömestr tatilinde tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
 
Belediye ekiplerinin çalışması ile öğrencilerin kullandıkları sınıflar ve diğer toplu alanlar dezenfekte edilerek, mevsim şartlarında; temas ve solunum yoluyla bulaşabilen hastalıklara karşı koruma hedeflendi.
 
Dezenfeksiyon çalışmaları ile öğrencilerin yarıyıl tatili dönüşü eğitim ve öğretimlerine daha sağlıklı ortamda devam etmeleri sağlanıyor. Çalışmalarda kullanılan dezenfektanlar ise ortamda bulunan her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olup insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.

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