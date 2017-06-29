Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Öldürülen yılanın karnından tavuk çıktı

Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde kümese giren ve köylüler tarafından öldürülen yılanın karnından tavuk çıktı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Demirlipınar köyü sakinlerinden Makbule Doğan, sabah saatlerinde tavuklarına yem vermek için kümese gitti. Kümesin kapısını açan Doğan, kümeste yılan olduğunu fark etti. Yılan, Doğan’ın haber verdiği eşi Mehmet Şah Doğan tarafından kümesten çıkarılarak, kürekle öldürüldü. Öldürülen yılanın karnından daha önce yuttuğu tavuğun çıktığını gören köylüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 
 
Makbule Doğan’ın eşi Mehmet Şah Doğan, eşinin yılanı görünce kendisine haber verdiğini ve eşine yardım etmek için kümese gittiğini anlatarak, “Yılanı görünce rengi ve büyüklüğü karşısında şaşırdım. Yılanı öldürmek için elime kürek aldım ve kürekle yılana vurdum. Yılan öldükten sonra karnının şiş olduğunu fark edince içini açtık. Kayıp tavuklardan bir tanesi yılanın karnından çıktı. 50 yaşındayım ilk defa bu kadar büyük bir yılan gördüm” dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

Filmler nasıl çekiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA