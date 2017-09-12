Ölen yakınlarını mezardan çıkardılar
Endonezya'da oldukça sıradışı bir festival düzenleniyor. Eşi benzeri duyulmamış festivalde ölüler yakınları tarafında mezarlarında çıkarılıp, bakım yapılıyor ve ardından tekrar gömülüyor. Hayattayken en sevdikleri kişi tarafından toprağın altından çıkarılan cesetlerle bir gün boyunca vakit geçiriyorlar.
Endonezya'nın Güney Sulawasi bölgesinde yaşayan Torajan etnik grubu çok sevdikleri ölü birinin cesedini mezardan çıkarıyor.
Söz konusu festivalde Torajan halkı sevdikleri kişiyle aralarındaki ilişkinin ölümle son bulmaduğına inanıyor. Hatta cesetleri bir süre evlerinde tutuyorlar.
Bu sıradışı festivalde mezarlar kazılıyor, üzerlerinde giysileri olan cesetler tıpkı hayattaymış gibi giydiriliyor. Ölülerin yakınları onlarla vakit geçiriyor. hatta cesetlere sigara içirenler bile var.
Marten Labi isimli bir adam 1997 yılında ölen annesinin cesedini topraktan çıkarıp, saçlarını taradı, üzerine yeni giysiler giydirdi. Yakınları ölen Torajan halkı onları önce mumyalayarak bir kaç hafta evlerinde beklettikten sonra gömüyorlar.
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