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Oltu’nun Rocky'si eksi 30 dereceye varan soğuğa meydan okuyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde Raki Dede olarak tanınan Nizam Kul, kar-kış demeden 30 yıldır her gün ilçe merkezinde bulunan Sitare Dağına tırmanıyor.

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57 yaşında 3 torun sahibi olan Raki Dede, 30 yıldır kendisini spora adadığını belirterek, "Sitare Dağını mesken tuttum. Kendimi bildim bileli bu dağa hemen her gün çıkıyorum. Kendimi adeta spora adadım. Yaz-kış gözetmeksizin eksi 30 dereceye varan soğuklarda bile bu dağa çıkıyorum. Benim için bu dağa çıkmak bir yaşam biçimi oldu" dedi.
 
Sitare Dağına çıkmadan önce dağın dibinde ısınma hareketleri yaparak zorlu yolculuğa kendini hazırlayan Raki Dede, "Oldukça zorlu bir parkuru kat ediyorum. Bu parkurda benimle yarışabilecek kimse çıkmadı. Dağdan indikten sonra ağaç tırmanma, şınav çekme, barfiks çekme ve kaya kaldırma gibi kendimce bir takım sportif hareketlerle günü tamamlıyorum. Çok şükür oldukça sağlıklıyım ve sağlığımı 30 yıldır her gün çıktığım bu Sitare Dağına borçluyum" şeklinde konuştu.
 

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