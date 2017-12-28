Ömer Süha kimdir ne söyledi CHP'li Ömer Süha neden hakaret etti soruları aranan konular arasında. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cülere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi mermi ve füzelere hedef olma pahasına meydanlara inen vatanseverlere ‘it’ benzetmesi yapan CHP Muğla milletvikili Aldan hakkında soruşturma başlatıldı. Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle anlattı. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere direnen vatandaşlara alçakça hakaret etti. Aldan'ın nasıl CHP'de vekil olduğunun ise ilginç bir hikayesi var. 2010'da CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, SSK'daki yolsuzluk ve vurgunların soruşturulduğu 'Neşter' dosyasına bakan DGM Savcısı Ömer Süha Aldan'ı kendisini akladığı için adeta ödüllendirdi ve partisinin Muğla milletvekili olmasını sağladı. İşte millete hakaret eden CHP'li Ömer Süha Aldan ile ilgili merak edilenler...



CHP'Lİ ALDAN NE DEMİŞTİ?



Rusya'nın Sesi Radyosu'na konuşan Aldan, ''sivillere yargı muafiyeti'' getiren düzenlemenin AK Parti'nin oluşabilecek toplumsal muhalefete karşı bir önlemi olduğunu ileri sürerek, ''Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.



MAHİR ÜNAL VE BEKİR BOZDAĞ DA ALDAN'A TEPKİ GÖSTERDİ



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Aldan'a "Bu söylem alçakça. Kininizde, nefretinizde boğulun" sözleriyle tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Aldan'ın sözlerini kınadı.



CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cülere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri de haddini aşan CHP’li vekil hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve hakaret davası açacaklarını açıkladı. Boğaz Köprüsü’nde motorsikletiyle yaralıları taşırken şehit olan Yılmaz Özcan’ın babası Melih Fuat Özcan, “Vatanı, milleti, bayrağı savunmak ne zamandan beri itlik oluyor. 15 Temmuz’da bizim çocuklarımız vatanını ABD’nin işgalci gücü FETÖ’cülere karşı savunurken, siz CHP yöneticileri boynunuzda tasmayla kimin kulübesinde saklanıyordunuz?” diye tepki gösterdi. CHP’li Aldan’ın 15 Temmuz’da darbecilere direnen sivilleri hedef alarak son KHK düzenlemesine ilişkin “Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığı” şeklindeki sözlerine ilişkin şehit aileleri olarak dava açacaklarını söyleyen Şehit Özcan’ın annesi doktor Nermin Ercan ise “Biz işgalci ABD’nin köpeği olmaktansa vatanını korurken şehit olan itler olmayı tercih ederiz” diye konuştu.

DARBEYE DİRENENLERE HAKARET ETMİŞTİ



Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımlamıştı: "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."



KILIÇDAROĞLU KENDİNİ AKLAYAN SAVCIYI VEKİL YAPTI



Şimdinin CHP vekili Ömer Süha Aldan, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, SSK'daki yolsuzluk operasyonları yapan savcıydı. O dönemde SSK üzerinden gerçekleşen vurgunla devlete ait milyonlarca lira birilerine peşkeş çekilmişti. 'Neşter operasyonu' olarak bilinen soruşturmaları yürüten savcı Ömer Süha Aldan,nedendir bilinmez CHP'nin Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu tarafından ödüllendirilerek milletvekili yapıldı. Bu hareket akıllara "Savcı Kılıçdaroğlu'nun adını temize çıkardı, Kılıçdaroğlu da onu vekillikle mi ödüllendirdi?" sorusunu getirdi.







DYP-SHP koalisyonu ile DSP'nin 28 Şubat azınlık hükümeti ve Ansol-M dönemlerinin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Onun döneminde SSK onun döneminde sadece uzun kuyruklarıyla değil yolsuzluklarıyla da ünlüydü.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu dönemde SSK'nın ameliyat malzemeleri olarak bilinen 'sarf malzeme' alımlarında korkunç boyutlarda usulsüzlük tespit edince 2002'de yapılan suç duyurusun ardından "Neşter 1" ve "Neşter 2" adıyla iki operasyon başlatılmıştı.



O dönemde medya bu büyük vurgunun üzerine gitti, her gün manşetleri yolsuzluğun başka bir ayrıntısı süslüyordu. Soruşturmanın savcısı, bugünün CHP'li vekili Ömer Süha Aldan, o günlerde gazetelere verdiği demeçlerde "Yolsuzluk diz boyu" diyordu.



SAVCI ALDAN: YOLSUZLUK DİZ BOYU



Savcı Aldan açıklamalarını şöyle sürdürüyor: SGK devletin sırtında bir kamburdur. Kurumlar iyi yönetilmemektedir. Kurumlarda yolsuzluk diz boyudur. Daha sonra suçladığı kişi ile dost olan Yaşar Okuyan ise şöyle diyordu: Suçluluk telaşıyla beni suçlamaya kalkıyorlar.



"Neşter, Bağkur ve Emekli Sandığı'na sıçradı" başlığını atan Hürriyet, Neşter operasyonunun kapsamının genişlediğini duyurdu. SSK'da yaşanan vurgunun aynısının, Bağkur ve Emekli sandığında da yaşandığını belirlendi. DGM Savcısı Ömer Süha Aldan, Bağkur ve Emekli Sandığı'nı da soruşturma kapsamına aldı.







NEŞTER DAVASI BAŞLADI



Hürriyet'in 27 Haziran 2003 tarihli haberinde Neşter davasının Ankara 2. Nolu DGM'de başladığı bilgisi veriliyordu. Davanın ilk duruşmasında, Duruşma Savcısı Hamza Keleş ile birlikte soruşturmayı yürüten Ömer Süha Aldan yer almıştı.



Zanlılar "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, bu örgüte üye olmak, rüşvet vermek ve almak, resmi artırma-eksiltmeye hile karıştırmak; sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin satışından kaçınmak, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, görevi kötüye kullanmak, teşekküle yardım, cürüm işleyenleri saklamak ve cürmün delillerini yok etmek"le suçlanıyordu.



SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na iyileştirici tıbbi malzeme alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin ''Neşter Davası''nın ilk duruşmasında sanıklar arasında Kemal Kılıçdaroğlu yer almazken, SSK eski Genel Müdür Yardımcısı Ertan Rifat Telhan bulunuyordu.







KENDİNİ AKLAYAN SAVCIYI ADAY YAPTI



22 Mayıs 2010 tarihinde CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçoğlu, 28 Haziran 2011'de yapılan seçimlerde 5 milyar dolarlık yolsuzluğa yönelik Neşter dosyasına bakan DGM Savcısı Ömer Süha Aldan'ı adeta ödüllendiriyor ve Muğla'dan milletvekili olmasını sağlıyordu. Halen milletvekili olan Aldan, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde de CHP listelerinde yer bulmuştu.







SANIK DEĞİL TANIK



Star Gazetesi haberine göre, Savcılık soruşturması çerçevesinde yapılan araştırmalarda yolsuzluğun büyük ölçüde SSK'nın alımlarında yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda, sarf malzeme alımlarına ilişkin kararlarda SSK yönetiminin de imzasının olmasına rağmen, ilginç bir gelişme yaşandı. Savcı Aldan, usulsüz alımların gerçekleştiği yıllar arasında SSK Genel Müdürlüğü görevini yürüten bugünün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "sanık" yerine "tanık" olarak dinledi. Savcı Aldan'ın bu ilginç tercihi sayesinde, Neşter Dosyası'nda, SSK bürokratları alımlar konusunda suçlanırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ise, "ifade sahibi" olarak yer aldı. Böylece, Neşter Operasyonu'ndan Kılıçdaroğlu yargılanmaktan kurtulmuş oldu.



ÖMER SÜHA ALDAN KİMDİR?



19 Temmuz 1959’da Konya Akşehir’de doğdu. Babasının adı Ramazan, annesinin adı Yıldız’dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sırasıyla, Konya Hâkim adaylığı, Samsun Lice, Araç, Niksar ve Fethiye Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Ankara DGM Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerini yürüttü. Eğitim amaçlı seminer ve eğitimlerde konferanslar verdi. DENETDE’nin “Temiz Topluma Katkı” Ödülü ile Toplumsal Saydamlık Hareketinin “Yılın Dürüstlük” Ödülü sahibidir. Kişisel internet sitesinde analizleri bulunmaktadır. Orta düzeyde Fransızca bilen Aldan evli ve 2 çocuk babasıdır.