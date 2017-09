On Numara 11 Eylül çekiliş sonuçları On Numara sonuçları bilet sorgulama mpi.gov.tr

On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. On Numara sonuçları her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle vatandaşlara duyuruluyor. On Numara 11 Eylül çekilişi heyecanla bekleniyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında, Ankara Balgat’ta yapılıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte hafta Denizli, İstanbul, Zonguldak ve Aksaray'dan bilet alan kişiler büyük ikramiyeyi paylaştılar. 5, 10, 13, 18, 19, 23,26,29, 30, 32, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 61, 69, 72 numaraların hepsini doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi oldular. Dörde bölünen ikramiyede, talihliler kişi başı 61 bin 107 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 83 kişi bin 963 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 598 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 666 kişi 20 lira, 6 bilen 92 bin 866 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 129 bin 263 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak. On Numara 11 Eylül çekiliş sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (4 EYLÜL) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 61 bin 107 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 83 kişi bin 963 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 598 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 666 kişi 20 lira, 6 bilen 92 bin 866 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 129 bin 263 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Denizli'nin Merkezefendi ve İstanbul'un Şişli ilçeleri ile Aksaray, Zonguldak'tan yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 629 bin 502 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 649 bin 970 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 362 bin 111 lira 59 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli piyango idaresi tarafından kontrolleri yapılan ve düzenlemeleri kontrol edilen şans oyunlarından bir tanesi de 10 numara ismi verilen oyundur.

On numara diğer bütün sayısal oyunlardan çok farklıdır ve alışılagelmiş şans oyunları kültürünü alt üst etmiştir. On numara Lisanslı ve yasal olmakla birlikte, 18 yaşından büyük herkes 10 numara oynayabilir. On numara diğer şans oyunlarına oranla tutturulması ve tahmin edilmesi kolay bir oyundur.

Oyun bir bilet üzerinde yer alan kolonların her birinde bulunan 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesini tahmin etme veya hiçbirisini tahmin edememe esasına dayanmaktadır. Yani oyunun asıl amacı şudur. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan, 6 ve üzerinde rakamların tahmin edilmesi veya hiç rakam tahmin edilememesidir.

İkramiye, çekilikle belirlenecek olan 22 rakamdan 6,7,8,9 ve 10 adet numaranın doğru olarak tahmin edilmesi veya bu 22 rakamdan hiçbirisinin tahmin edilmemesi durumunda talihlilere verilmektedir.

Oyunun çekilişleri pazartesi günleri yapılmakta bu nedenle her Salı sabahından her pazartesi sabahına kadar oyunun oynanması gerekmektedir.