On Numara 16 Ekim çekilişi sonuçları On Numara sonuçları bilet sorgulama mpi.gov.tr

On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı merakla araştırılıyor. On Numara 16 Ekim sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından vatandaşlara duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi mpi.gov.tr üzerinden canlı yayınla vatandaşlara şans oyunlarının çekilişlerini sunuyor. İkramiye kazanmak isteyenler belirtilen tarih aralığında biletlerini alıyor ve daha sonra çekilişin yapılacağı zamanı beklemeye başlıyorlar. On Numara 16 Ekim sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Geçtiğimiz hafta şans oyununun 792’nci hafta yapılan çekilişinde kazanan numaralar 4, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 26, 37, 41, 46, 48, 52, 55, 57, 58, 61, 62, 70, 78 ve 80 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi 151 bin 608'er lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 151 bin 608 lira 40'ar kuruş kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 77 kişi 2 bin 626 lira, 8 bilen bin 522 kişi 133 lira 5'er kuruş, 7 bilen 15 bin 825 kişi 24 lira 25'er kuruş, 6 bilen 100 bin 645 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 171 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

ON NUMARA 16 EKİM SONUÇLARI

Sonuçların açıklanmasının ardından haberimiz üzerindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (9 EKİM) SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 792'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 26, 37, 41, 46, 48, 52, 55, 57, 58, 61, 62, 70, 78 ve 80 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi 151 bin 608'er lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli piyango idaresi tarafından kontrolleri yapılan ve düzenlemeleri kontrol edilen şans oyunlarından bir tanesi de 10 numara ismi verilen oyundur.

On numara diğer bütün sayısal oyunlardan çok farklıdır ve alışılagelmiş şans oyunları kültürünü alt üst etmiştir. On numara Lisanslı ve yasal olmakla birlikte, 18 yaşından büyük herkes 10 numara oynayabilir. On numara diğer şans oyunlarına oranla tutturulması ve tahmin edilmesi kolay bir oyundur.

Oyun bir bilet üzerinde yer alan kolonların her birinde bulunan 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesini tahmin etme veya hiçbirisini tahmin edememe esasına dayanmaktadır. Yani oyunun asıl amacı şudur. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan, 6 ve üzerinde rakamların tahmin edilmesi veya hiç rakam tahmin edilememesidir.

İkramiye, çekilikle belirlenecek olan 22 rakamdan 6,7,8,9 ve 10 adet numaranın doğru olarak tahmin edilmesi veya bu 22 rakamdan hiçbirisinin tahmin edilmemesi durumunda talihlilere verilmektedir.

Oyunun çekilişleri pazartesi günleri yapılmakta bu nedenle her Salı sabahından her pazartesi sabahına kadar oyunun oynanması gerekmektedir.