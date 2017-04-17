On Numara 17 Nisan çekiliş sonuçları sorgula Milli Piyango 2017

On Numara 17 Nisan 2017 çekilişi sonuç sorgulama ekranı MPİ giriş ile dağıtılan ikramiye miktarları ve kazandıran sayılar haberimizde. Milli Piyango İdaresinin düzenlediği, çekilişini Ankara Balgat Genel Müdürlük binasında yaptığı On Numara şans oyununun 767. hafta çekilişi için bekleyiş sürüyor. On Numara oynayan binlerce kişi bu hafta 10 bilen çıkacak mı? On Numara 17 Nisan çekilişinde kazandıran numaralar hangileri? 10 bilene kaç lira ikramiye verildi? 9 bilen kaç kişi ve kaç lira aldı? gibi soruların cevabını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı saat 21.15’te canlı yayınla çekilişi yapılan On Numara sonuçları açıklandığı an bu sayfada olacak. MPİ giriş ile bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linki tıklayın.

ON NUMARA 17 NİSAN 2017 767. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığı an buradan bakabileceksiniz.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (10 NİSAN) SONUÇLARI

On Numara 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara’da kazandıran sayılar 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 30, 32, 40, 41, 49, 50, 55, 58, 66, 70, 71, 73 ve 77 oldu. On Numara’da Antalya Korkuteli, Erzurum Yakutiye, İstanbul Üsküdar ve Sivas merkezden 10 bilen 4 kişi 74.091,05’er TL ikramiye kazandı. 9 bilen 82 kişi, 2.410,35’er TL, 8 bilen 1.562 kişi 126,90’ar TL, 7 bilen 15.741 kişi 23,95’er TL, 6 bilen 97.352 kişi 4,10’ar TL, hiç bilmeyen 169.123 kişi 3,00’er TL ikramiye kazandı.

ON NUMARA NEDİR? ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.