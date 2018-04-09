On Numara çekiliş 9 Nisan sonuçları açıklandı mı MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara çekiliş 9 Nisan sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı belli oldu. MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta 1 talihli 10 bilerek büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye dışında; 9 bilen 137 talihli bin 663 lira 15 kuruş, 8 bilen 2 bin 343 talihli 97 lira 60 kuruş, 7 bilen 23 bin 852 talihli 18 lira 30 kuruş ve 6 bilen 129 bin 834 talihli de 3 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Hiç bilmeyen 175 bin 816 kişiye de 3 lira 35 kuruş ikramiye verildi. Çekilişte talihlilere toplam, 2 milyon 396 bin 165 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. On Numara’da bugün 818’inci hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihli, 341 bin 722 lira 75 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Kazananın, İstanbul’un Pendik ilçesinden kuponunu yatırdığı açıklandı. Çekilişte kazandıran sayılar; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 48, 57, 66, 67 ve 75 oldu. İşte 9 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar...



On Numara sonuçları açıklandı. 2 Nisan 2018 tarihli 817. hafta On Numara sonuçlarında kazandıran numaralar 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 21 - 22 - 25 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 44 - 46 - 48 - 57 - 66 - 67 - 75 şeklindeydi.



Pazartesi günleri oynayanlarına yüz binlerce lira para dağıtan ve Milli Piyango İdaresi'nin 5 farklı kazanç sisteminde biri olan On Numara'nın 817. hafta sonuçları açıklandı. 2 Nisan 2018 tarihli Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 21 - 22 - 25 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 44 - 46 - 48 - 57 - 66 - 67 - 75 şeklindeyidi.



On Numara'nın bu haftaki çekilişnde büyük ikramiyeyi İstanbul Pendik'ten bir kişi bildi. Talihli kişi 341 bin 722 kira 75 kuruşun sahibi oldu. 9 bilen 137 kişi ise bin 663 lira 15 kuruş kazandı.



GEÇEN HAFTA 4 KİŞİ BİLMİŞTİ



Şans Topu'nun geçen haftaki 26 Mart 2018 tarihli On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi İstanbul / Kartal (2), Eskişehir / Tepebaşı ve Aydın / Söke'den 4 kişi bilmişti. Şanslı kişiler 89 bin 856 lira 60 kuruş kazanmıştı. 5 bilen 105 kişi ise 2 bin 282 lira 65 kuruş almıştı.



ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?



On Numara çekilişinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

- 6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda belirlenen sayılardan hiç birisini doğru tahmin edemeyenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler. Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri 1 yıl içinde alması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz..



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş kuponunda 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin kırmızı kalem ile dik olarak yapılması gerekir. Her doldurulan kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için doldurulan kolonun birden fazla çekiliş için geçerli olması için, çoklu çekiliş seçeneği kullanılabilir. Kuponun sol tarafında bulunan bölümden, doldurulan kupon 1, 2 ya da 3 çekiliş oynanabilir.



On Numara çekilişinde elde edilen gelir farklı faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal



ON NUMARA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.







On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.