On numara çekiliş sonuçları 6 Kasım 2017 MPİ bilet sorgula

On Numara sonuçları 6 Kasım çekilişi ve On Numara bilet sorgulama ekranı şans oyunu sevenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam yapılacak olan 796. hafta çekilişi öncesinde vatandaşlar merakla sonuçları bekliyor. İnternet üzerinde On Numara sonuçları saat kaçta? diye arama yapan vatandaşlar, çekilişin yapılacağı saati dört gözle bekliyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 98 kişi 2 bin 25 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 837 kişi 108 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 940 kişi 21 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 224 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 152 bin 353 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun geçtiğimiz haftaki çekilişinde kazandıran numaralar ise 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 69 ve 80 olarak belirlendi. On Numara bilet sorgulama ekranı ve On Numara çekiliş sonuçları haberimiz içerisinde sizlerle..

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (30 EKİM 2017) SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 30 EKİM

On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 5’e bölündü. Kişi başına düşen tutar ise 59 bin 545 lira oldu. Hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenler ise 3 lira 35 kuruş kazandılar. Aşağıda bulunan tablodan kazandıran numaraları, ikramiye dağılımını ve büyük ikramiyenin hangi illere çıktığını öğrenebilirsiniz.

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15’te yayınladı. 30 Ekim çekilişinde şanlı 22 numara resmen belli oldu. İkramiye dağılımı ve büyük ükramiyenin hangi ile çıktığı ise kısa bir zaman içinde açıklanacak. Geçen hafta noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonucuna göre İstanbul’dan bir vatandaş zenginliğe doğru adım attı. 795. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki sanlı numaralar hangileri? İşte On Numara sonuçları;

1, 5, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 48, 59, 60, 63, 76, 79

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişleri sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazananlar, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiye zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. On Numara çekilişi ile dağıtımı yapılacak olan ikramiye tutarları o hafta çekilişten elde edilecek olan hasılat üzerinden hesaplanır. İkramiye gruplarında doğru bilen hiç kimse çıkmazsa, o ikramiye grubuna ait olan ikramiye tutarı üst grubun ikramiyesine ilave edilir. Çekiliş sonucunda eğer büyük ikramiyeyi alan çıkmazsa, büyük ikramiye tutarı sonraki hafta 10 bilen talihli kişiye verilmek üzere devreder. On Numara kuponu üzerinde bulunan kolonlar 1’den 80’e kadar olan sayılardan oluşur. 80 sayı içinden 10 tane sayı seçilir ve kupona işaretlemesi yapılır. Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara çekilişi ile 22 sayı belirlenir ve belirlenen bu 22 sayı içerisinden 6, 7, 8, 9 ve 10 tanesini doğru olarak bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. On Numara çekilişleri için katılım, Milli Piyango İdaresi tarafından yetki verilen yerler aracılığı ile yapılmalıdır. On Numara çekilişinde katılım için sınır bulunmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurularak katılım gerçekleştirilebilir.

ON NUMARA OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.