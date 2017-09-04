On Numara çekilişi 4 Eylül 2017 sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekilişi bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

On Numara çekilişi için nefesler tutuldu! 4 Eylül 2017 Pazartesi akşamı çekilecek olan On Numara ile ilgili tüm yeni gelişmeleri haberimizde sizler için derledik. Geçtiğimiz haftaki çekilişte büyük ödülün 140 bin lira olduğu On Numara çekilişinde büyük ödül Bursa'nın Orhangazi ve Konya'nın Ereğli ilçelerine gitti. On Numara oyununun 787'ncı hafta çekilişinde ise büyük ödül hangi şehirden çıkacağı merak konusu oldu. 10 Numara oynayan vatandaşlar, On Numara 10 bilen oldu mu? 10 bilen kaç lira aldı? On Numara’da 9 bilen kaç kişi, kaç lira aldı? gibi soruların cevabını merak ediyor. İşte, On Numara çekiliş sonuçları...







28 AĞUSTOS 2017 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Geçtiğimiz hafta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde kazandıran numaralar; 2, 4, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 37, 40, 52, 54, 62, 65, 75 ve 78 olarak belirlendi.



Çekilişte 10 bilen iki kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.









ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişinde 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye almak için hak kazanan talihliler arasından;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da

Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

On Numara çekilişi sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdır. Bir yıl içinde alınmayan ikramiye tutarları zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. On Numara çekilişi ile dağıtımı yapılacak olan ikramiye tutarları o hafta çekilişten elde edilecek olan hasılat üzerinden hesaplanır. İkramiye gruplarında doğru bilen hiç kimse çıkmazsa, o ikramiye grubuna ait olan ikramiye tutarı üst grubun ikramiyesine ilave edilir. Çekiliş sonucunda eğer büyük ikramiyeyi alan çıkmazsa, büyük ikramiye tutarı sonraki hafta 10 bilen talihli kişiye verilmek üzere devreder. On Numara kuponu üzerinde bulunan kolonlar 1’den 80’e kadar olan sayılardan oluşur. 80 sayı içinden 10 tane sayı seçilir ve kupona işaretlemesi yapılır. Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara çekilişi ile 22 sayı belirlenir ve belirlenen bu 22 sayı içerisinden 6, 7, 8, 9 ve 10 tanesini doğru olarak bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. On Numara çekilişleri için katılım, Milli Piyango İdaresi tarafından yetki verilen yerler aracılığı ile yapılmalıdır. On Numara çekilişinde katılım için sınır bulunmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurularak katılım gerçekleştirilebilir.



ON NUMARA OYUNUN ÖZELLİKLERİ



İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. (Rıdvan Turşak / İHA)



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.