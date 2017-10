On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek

On Numara oyununda bugün 792’nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler 99 bin 874 lira 30 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Talihlilerin Ankara’nın Çankaya, İstanbul’un Küçükçekmece ve İzmir’in Karabağlar ilçesinden olduğu açıklandı. Çekilişte kazandıran numaralar ise; 8, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 66, 67, 68, 72 ve 79 oldu. On Numara çekilişi ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; 9 bilen 85 talihli 2 bin 350 lira 80 kuruş, 8 bilen bin 522 talihli 131 lira 50 kuruş, 7 bilen 15 bin 774 talihli 24 lira 10 kuruş, 6 bilen 98 bin 473 talihli 4 lira 10 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte hiç bilemeyen 163 bin 172 kişi de 3 lira 15 kuruş ikramiye aldı. Çekiliş ile talihlilere toplam 1 milyon 997 bin 468 lira 40 kuruş ikramiye dağıtımı yapıldı. KDV olarak kamuya 796 bin 283 lira 39 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 443 bin 881 lira 86 kuruş aktarım yapıldı.



ON NUMARA 2 EKİM SONUÇLARI

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişleri sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;



6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.



On Numara çekilişinde ikramiye almaya hak kazana talihlilerin bir yıl içinde ikramiyesini alması gereklidir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. On Numara çekilişi sonucunda dağıtılacak olan ikramiye tutarı, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesaplanır.

On Numara kuponunda yer alan kolonlarda 1’den 80’e kadar sayılar bulunur. 80 sayı içerisinden 10 tanesi seçilir ve işaretlenir. Böylece bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişlerde 22 sayı belirlenir. 22 sayı içinden 6, 7, 8, 9 ve 10 tanesini bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

Milli piyango idaresi tarafından kontrolleri yapılan ve düzenlemeleri kontrol edilen şans oyunlarından bir tanesi de 10 numara ismi verilen oyundur.

On numara diğer bütün sayısal oyunlardan çok farklıdır ve alışılagelmiş şans oyunları kültürünü alt üst etmiştir. On numara Lisanslı ve yasal olmakla birlikte, 18 yaşından büyük herkes 10 numara oynayabilir. On numara diğer şans oyunlarına oranla tutturulması ve tahmin edilmesi kolay bir oyundur.

Oyun bir bilet üzerinde yer alan kolonların her birinde bulunan 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesini tahmin etme veya hiçbirisini tahmin edememe esasına dayanmaktadır. Yani oyunun asıl amacı şudur. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan, 6 ve üzerinde rakamların tahmin edilmesi veya hiç rakam tahmin edilememesidir.

İkramiye, çekilikle belirlenecek olan 22 rakamdan 6,7,8,9 ve 10 adet numaranın doğru olarak tahmin edilmesi veya bu 22 rakamdan hiçbirisinin tahmin edilmemesi durumunda talihlilere verilmektedir.

Oyunun çekilişleri pazartesi günleri yapılmakta bu nedenle her Salı sabahından her pazartesi sabahına kadar oyunun oynanması gerekmektedir.