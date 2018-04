On Numara sonuçları 2 Nisan MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak? On Numara’da kazandıran numaralar neler? Vatandaşların merak ettiklerini haberimizde derledik. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye 4 talihli arasında paylaşıldı. Çekilişin kazandıran sayıları; 5, 7, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 47, 62, 64, 67, 68, 71 ve 72 oldu. Çekilişte; 9 bilen 105 talihli 2 bin 282 lira 65 kuruş, 8 bilen bin 992 talihli 120 lira 30 kuruş, 7 bilen 21 bin 675 talihli 21 lira 20 kuruş, 6 bilen 132 bin 167 talihli de 3 lira 60 kuruş ikramiye kazandı. Hiç bilmeyen 185 bin 705 kişiye de 3 lira 35 kuruş ikramiye verildi. On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir.

ON NUMARA 2 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

GEÇEN HAFTA NE OLDU, HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Geçen hafta çıkan numaralar: 5 7 16 18 21 23 24 25 26 29 30 34 35 41 45 47 62 64 67 68 72 71. İkramiye 4 kişiye çıktı: Aydın / Söke - Eskişehir / Tepebaşı – İstanbul’da Kartal ilçesinde iki kişi, 89.856,60 lira kazandı. 9 bilen 105 kişi, 2 bin 282 lira 65 kuruş kazanırken, bin 992 kişi On numara sonuçları üzerinden 120 lira 30 kuruş kazandı. 21 bin 675 kişi 21 lira 20 kuruş 132 bin 167 kişi 3 lira 60 kuruş kazandı. Hiç numara bilemeyen 185 bin 705 kişi 3 lira 35 kuruş kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Yapılacak çekilişle birlikte 803. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için, ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunda bulunan çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek, oynanan sayıların 2, 3 veya 4 çekiliş için olması sağlanabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.

On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

EN ÇOK – EN AZ ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 255 kez çıkarken, 35 sayısı 252 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 243 kez çıktı. 50 sayısı ve 62 sayısı 242 kez şans oyununda çıktı. 5, 69 ve 72 sayısı ise 240 kez çıktı! 23 sayısı ise 239 kez çıktı!

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 ve 70 sayısı 209 kez çıkarken, 9 ve 11 sayısı 207 kez çıktı. 6 sayısı 206 kez çıkarken, 80 sayısı 205 kez çıktı… 20 sayısı 203 kez çıktı. En az çıkan iki sayı ise: 67 sayısı 203 kez çıkarken, 55 sayısı 201 kez çıktı!

