25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları çıkan numaralar bilet sorgulama mpi.gov.tr

On Numara sonuçları 25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizin detaylar kısmında yerini alıyor. Binlerce şans oyunu tutkunu zengin olmak için On Numara oynuyor. On Numara bu hafta 803’üncü çekilişi gerçekleşecek. On Numara geçen hafta 802.çekilişinde kazanan numaralar 4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76 ve 78 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; geçen hafta 9 bilen 87 talihli 2 bin 381 lira 65 kuruş, 8 bilen bin 707 lira 121 lira 55 kuruş, 7 bilen 17 bin 538 talihli 22 lira 60 kuruş, 6 bilen 107 bin 846 lira 3 lira 85 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte hiçbir sayıyı bilemeyen 164 bin 539 kişi de 3 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. Talihlilere toplam 2 milyon 71 bin 777 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 825 bin 622 lira 63 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 460 bin 394 lira 94 kuruş aktarım yapıldı. İşte sık sık internetten araştırılan On Numara sonuçları 25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde!

ON NUMARA 25 ARALIK SONUÇLARI

MPİ'nin açıklamasına göre bu hafta 4 büyük ikramiye talihlisi 77 bin 603 lira 25'er kuruş kazandılar. Talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa, İzmir'in Narlıdere ve Bartın'dan doldurduğu açıklandı. Diğer İkramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

On Numara çekilişinde, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24'er lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3'er lira ikramiye kazandı.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (18 ARALIK) SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 310 bin 770 lira 15 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 381 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 707 kişi 121 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 538 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 846 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 539 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Mersin'in Bozyazı ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 71 bin 777 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 622 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 460 bin 394 lira 94 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan On Numara çekilişi için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu.

Yapılacak çekilişle birlikte 803. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

Ayrıca On Numara sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Çekilişler sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazananlar arasından;

- 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

- 10 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü’nden ikramiye alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerini bir yıl içinde ilgili yerden alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

Mili Piyango İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez..