On Numara sonuçları 6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de

On Numara sonuçları merak ediliyor. 6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de! Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanları 6 Ağustos On Numara sonuçlarının saat kaçta yapılacağını sorguluyor. On Numara en çok çıkan sayılar neler? On Numara kazandıran sayılar hangileridir? Her hafta Pazartesi yapılan On Numara çekilişi için 835.yılı haftası heyecanı yaşanıyor. On Numara 16. yılına giriyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan On Numara, bu akşam 835. kez düzenlenecek. 1-80 arasındaki sayılardan seçilecek 22 numara ile haftanın sayıları belirlenmiş olacak. Geçen hafta yapılan On Numara çekilişinde dört talihli, on numarayı bilmiş ve kişi başına 78 biner lira kazanmışlardı. Haftanın numaraları çekildikten sonra 835. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz. On Numara geçen hafta kazandıran numaraları 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI (6 AĞUSTOS 2018)

Haftanın numaraları çekildikten sonra 835. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 834. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Sancaktepe, Bursa'nın Yıldırım, Manisa'nın Akhisar ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi 122 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 809 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 85 bin 220 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 830 bin 603 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 463 bin 382 lira 39 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA'DA SON BİR YILIN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI

Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişlerinde son bir yılda 105 milyon lirayı aşan ikramiye dağıtıldı. Bu sene verilen en büyük ikramiye ise 738 bin 99 lira 35 kuruş oldu. Aşağıdaki sayılar son bir yılda yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır

3 - 1500 kez

12 - 1494 kez

5 - 1482 kez

7 - 1452 kez

18 - 1452 kez

4 - 1446 kez

19 - 1440 kez

2 - 1428 kez

17 - 1422 kez

21 - 1422 kez

1 - 1374 kez

22 - 1362 kez

15 - 1362 kez

10 - 1344 kez

14 - 1326 kez

16 - 1308 kez

8 - 1302 kez

11 - 1272 kez

6 - 1272 kez

13 - 1266 kez

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

Oyunun Özellikleri

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

