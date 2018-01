On Numara sonuçları 8 Ocak Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı On Numara sonuçları 8 Ocak Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları internetten ‘’ On Numara sonuçları açıklandı mı?’’ ‘’ On Numara tahminleri neler?’’ On Numara en çok çıkan sayılar hangileridir?’’ sorularını sorguluyor. On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından bu hafta 805. kez gerçekleştirilecek. 8 Ocak 2018 yani bu akşam yapılacak çekilişte şanslı numaraların hangileri olduğu ve hangi talihlilere ikramiye çıkacağı merak ediliyor. On Numara'da geçen hafta Eskişehir ve İstanbul'dan 2 kişiye 132 bin 704 lira 55 kuruş'ar ikramiye kazandı. Bu akşamki On Numara çekilişine dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz. On Numara her hafta kazandıran numaraları değişiyor. On Numara haftanın her Pazartesi günü yapılıyor. Milli Piyango İdaresi, On Numara çekilişini her hafta pazartesi günü gerçekleştiriyor. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'in internet sitesinde saat 21.30 civarı açıklanıyor. On Numara çekilişlerinde 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazana talihliler arasından; 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,8 ve 9 bilenler loto bayilerinde ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler. İşte On Numara sonuçları 8 Ocak Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yerini alıyor.

0 x On Numara sonuçları 8 Ocak Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yerini alıyor. Milyonlarca vatandaş zengin olma hayalini kuruyor. Milli Piyango On Numara bu hafta çekilişinde kazandıran numaralar hangisi olacak? On Numara geçen haftaki çekiliş sonucunda 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye olarak, 132 bin 704 lira 55 kuruş verildi. Talihlilerin Eskişehir’in Çifteler ve İstanbul’un Fatih ilçesinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Çekilişin kazandıran sayıları; 4, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77 ve 79 oldu. Zengin olma hayali kuran Şans oyunu tutkunları bu haftaki On Numara sonuçları için heyecanla bekliyor. On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile, ikramiye verilmez. Kuponda 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. İşte merak edilen On Numara sonuçları 8 Ocak Milli piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı haberimizde sizlerle… On Numara kuponunda bulunan kolonlarda 1’den 80’e kadar sayılar yer alır. Bu sayılardan 10 tanesi seçilir ve işaretlenir. Böylece bir kolon oynanmış olur. Çekilişler sonucunda 2 sayı belirlenir. 22 sayı içerisinden 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş ile dağıtılacak olan ikramiye tutarları, o hafta elde edilen hasılat üstünden hesaplanır. On Numara’da bugün 805’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. ON NUMARA 8 OCAK SONUÇLARI On Numara 8 Ocak 2018 sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır. ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye iki talihli arasında paylaşıldı. Büyük ikramiye dışında çekiliş sonucunda; 9 bilen 94 talihli bin 883 lira 5 kuruş, 8 bilen bin 682 talihli 105 lira 45 kuruş, 7 bilen 17 bin 17 talihli 19 lira 90 kuruş ve 6 bilen 88 bin 588 talihli de 4 lira ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte hiç bilmeyen 144 bin 958 kişi de 3 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Geçen hafta çekiliş sonucunda 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye olarak, 132 bin 704 lira 55 kuruş verildi. Talihlilerin Eskişehir’in Çifteler ve İstanbul’un Fatih ilçesinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Çekilişin kazandıran sayıları; 4, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77 ve 79 oldu. ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR? Mili Piyango İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez. ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR? On Numara çekilişinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazananlardan; - Hiç bilmeyen, 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden - 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden - 10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler. Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez. ON NUMARA NASIL OYNANIR? On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile, ikramiye verilmez. Kuponda 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Kuponda bulunan çoklu çekiliş kutucuğu işaretlenerek aynı sayılar 2, 3 ve 4 çekiliş için oynanabilir. Çekilişe katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurulabilir. On Numara çekilişinde dağıtılacak ikramiye tutarları, o haftanın hasılatı üzerinden hesap edilir. Çekiliş sonucunda 10 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilmezse, ikramiye sonraki haftaya devreder. On Numara çekilişlerinde elde edilen gelir; kanun kapsamında çeşitli faaliyetler için aktarılır. Bunlar; Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur. YORUMLAR 0

