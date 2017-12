On Numara sonuçları (18 Aralık 2017) On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi sonuçları (18 Aralık 2017) kazandıran numaraları açıklandı. Milli Piyango On Numara 18 Aralık sonuçları araştırılıyor. MPİ bilet sorgulama ekranına haberimizin içerisinden erişim sağlayabilirsiniz. Kimler bu haftanın kazananı oldu? Hangi şanslı ilimizde On Numara kazananı çıktu? Her hafta Pazartesi çekilişi gerçekleştirilen On Numara 18 Aralık sonuçları için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmez sevdası haline gelen Şans oyunu On Numaranın bu hafta 802.hafta çekilişi gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar Star Şans Oyunları sayfası üzerinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir. Şans oyunu tiryakisi olanların 802.hafta On Numara çekiliş sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. On Numara talihlilerini kazandırmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 381 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 707 kişi 121 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 538 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 846 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 539 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftanın toplam ikramiye tutarı 2 milyon 71 bin lira olurken, büyük ikramiye için belirlenen tutar ise 310 bin 766 TL olarak duyuruldu. İşte merak edilen On Numara 18 Aralık 2017 sonuçları Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı sizlerle…

18 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara bu hafta 802. kez gerçekleştirildi. Sonuçlara göre bu haftanın şanlı numaraları 4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76, 78 oldu.

10 bilen Mersin Bozyazı'dan 1 kişi 310 bin 770 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 87 kişi 2 bin 381 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 707 kişi 121 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 538 kişi 22 lira 60'er kuruş, 6 bilen 107 bin 846 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiç bilemeyen 164 bin 539 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA'DA 11 ARALIK (GEÇEN HAFTA)SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 801. hafta çekilişinde;

10 bilen 2 kişi 156 bin 894 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı ve büyük ikramiye böylece sahibini buldu. Öte yandan çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 582 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 741 kişi 120 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 653 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 110 bin 97 kişi 3 lira 80'er kuruş ve hiç bilemeyen 171 bin 501 kişi de 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara boş bir on numara kolonunun alınıp 1 den 80 e kadar olan rakamlardan 10 adet rakamın seçilmesi şeklinde oynanır. Her kolonda 10 tane rakam seçmek gerekmektedir.

Boş bir kuponda A kolonundan E kolonuna kadar toplamda 5 adet boş kolon bulunmaktadır. Bir kolon oynamak istediğimizde A kolonunundan 10 adet rakam seçeriz. Çekilişte 22 top çekilir. Şansımızı artırmak istersek diğer kolonları da oynayabiliriz.

On numara kolon ücreti 1 TL dir. Oynadığımız her kolon için 1 TL ücret öderiz.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

ON NUMARA NEDİR?

