Onun kimliğinin eşi benzeri yok
Karabük’te yaşayan 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü’nün nüfus cüzdanında ay ve gün hanesinin yerinde '00.00.1942' yazıyor.
Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Rahmiye Ertüngü, hayatında ilk defa gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyerek kesmenin mutluluğunu yaşadı.
Ertüngü, “Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir yerde işlerimi aksatmadılar. Annem cahil babam ise gurbette olunca doğum günümü hiç öğrenemedim. Sadece tek bildiğim Ağustos ayında ablam sırtında ekin biçen anneme beni emzirmeye getirirmiş. Abim ve ablam vardı onlar da bilmiyor. Zamanında abime de nüfus cüzdanı çıkarmamışlar. Sonradan abimle beni ikiz diye yazdırmışlar. Bugüne kadar hiç doğum günü dahi kutlamadım ve pasta da kesmedim" dedi.
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