Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan öldü mü Onurcan Özcan kimdir kaç yaşında nereli



Onurcan Özcan kimdir öldü mü? Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan bulundu mu? soruların yanıtları gündeme bomba gibi düştü. Onur Can Özcan arkadaşları ile çıktığı tekne gezisinde teknenin alabora olması ile kaybolmuştu. Arama çalışmalarına Şile’nin İmrenli Koyu’nda devam eden kurtarma ekipleri Onur Can Özcan'ın cansız bedenine ulaştı. Müzik dünyası acı haberle sarsıldı. Birçok ünlü şarkıcı ile çalışan Onur Can Özcan, Şile'de fiber teknenin batması sonucu denizde kayboldu. Ferhat Göçer ve Merve Özbey bu kara haber sonrası açıklamalarda bulunarak bir an önce bulunmasını temenni ettiler. Onur Can Özcan fiber teknenin batması sonucu kaybolmuştu. Genç müzisyeni ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Son zamanlarda gençler arasında popülerlik elde eden isim, Özcan, “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir”, “Kibrit”, “Gülümse Kadın” ve “İntihaşk” gibi seslendirdiği parçalarla geniş bir kesim tarafından tanınmaktadır. İşte Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan ile ilgili yapılan son dakika açıklamaların detayları...



Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.



Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.



Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ONURCAN ÖZCAN'A ULAŞILAMADI



Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.

Son albümde “Yalnızlığın ezgisi “eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek #onurcanözcan Şile’de tene kazasında kayboldu haberi geldi.. çok üzgünüm umarım doğru değildir,kurtulması için dua edyorum pic.twitter.com/JjiC88Nt1A — Ferhat Göçer (@ferhatgocer) 3 Haziran 2018

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.



Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.









ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?



Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.



Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.





Alabora olan teknede bulunan 5 kişiden Recep Gülyıldırım hayatını kaybetmiş, aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı ve Hasan Ekşi sağ olarak kurtarılırken şarkıcı Onur Can Özcan'a ise ulaşılamamıştı. Şile'de arkadaşları ile birlikte açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan ve “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir” gibi şarkıları seslendiren Onur Can Özcan'ı arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Genç şarkıcı Onurcan Özcan 21 yaşındadır. Solist kimliğinin yanı sıra besteci ve söz yazarıdır. Onurcan Özcan, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videolar kullanıcılar tarafından milyonlarca kez tıklanmıştır.