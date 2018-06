Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan öldü mü Onurcan Özcan kimdir kaç yaşında nereli Onurcan Özcan kimdir öldü mü? Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan bulundu mu? Onurcan Özcan kaç yaşında nereli soruların yanıtları gündeme bomba gibi düştü. Onur Can Özcan arkadaşları ile çıktığı tekne gezisinde teknenin alabora olması ile kaybolmuştu. Arama çalışmalarına Şile’nin İmrenli Koyu’nda devam eden kurtarma ekipleri Onur Can Özcan'ın cansız bedenine ulaştı. Müzik dünyası acı haberle sarsıldı. Birçok ünlü şarkıcı ile çalışan Onur Can Özcan, Şile'de fiber teknenin batması sonucu denizde kayboldu. Ferhat Göçer ve Merve Özbey bu kara haber sonrası açıklamalarda bulunarak bir an önce bulunmasını temenni ettiler. Onur Can Özcan fiber teknenin batması sonucu kaybolmuştu. Genç müzisyeni ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Son zamanlarda gençler arasında popülerlik elde eden isim, Özcan, “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir”, “Kibrit”, “Gülümse Kadın” ve “İntihaşk” gibi seslendirdiği parçalarla geniş bir kesim tarafından tanınmaktadır. İşte Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan ile ilgili yapılan son dakika açıklamaların detayları...