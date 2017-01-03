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Ordu tek renk

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan tüm binaların cephesi tek renge boyanıyor.

  • ORDU (İHA)
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  ‘Ordu’nun yüzü’ olarak görülen Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Altınordu ilçesinin Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan binaların cephelerinin farklı renklerde olması sebebiyle ortaya çıkan görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. İlk olarak Altınordu ilçesinde Rus Pazarı mevkisinde başlayan çalışma Şubat ayından itibaren tüm sahil yoluna ulaşacak.
 
  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Rus Pazarı'ndan Kumbaşı Liman mevkisine kadar olan güzergah üzerinde binalara görsel bütünlük kazandırılması amacıyla tüm binaların tek renge boyanması amacıyla Şubat ayında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.
 
  2017 yılında tamamlanacak
 
  Başkan Yılmaz, uygulanan projeyle şehrin güzellik ve estetiğini ön plana çıkaracak binaların sıva, mantolama ve boya gibi dış cephe özelliklerinin belirlenen standartlara uygun hale getirildiğini belirtti. Yılmaz, söyleyerek, "Pilot uygulama olarak seçtiğimiz Altınordu ilçesinde Rus Pazarı Kavşağı ile adliye binası arasındaki bölgenin dış cephe çalışmalarını tamamladık. Şubat ayında da Rus Pazarı mevkii ile Kumbaşı Liman mevkiine kadarki güzergahın tamamı için ihaleye çıkıyoruz. Süleyman Felek Caddesi, Fatsa Sahil Caddesi ve Ünye Sahil Caddesi'nde binaların dış cephelerinde de iyileştirme projesi uygulayacağız. Çalışmalarımızı 2017 yılı içerisinde tamamlayacağız. Karadeniz’in parlayan yıldızı Ordu’da değişim ve dönüşüm devam edecek” diye konuştu.

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