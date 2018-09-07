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Ordu’da 100 TL’lik banknot paranın değeri duyanları şaşırtıyor

Ordu’da bir iş yeri sahibinde bulunan ve bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 100 TL’lik banknot paranın değeri duyanları şaşırtıyor.

  • İHA
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde dövme sanatçısı olan Mustafa Gedikli'de bulunan 100 TL'lik banknot diğerlerinden farklı. Paranın ön yüzündeki sağ üst köşesinde 100 yazması gerekirken, bankanın baskı hatasından kaynaklı 10 yazıyor. İlk bakışta sahte olabileceği düşünülen paranın, yapılan araştırmalar sonucu koleksiyon değeri olduğu anlaşılıyor. Parayı, Hollanda'dan gelen bir müşterisinden aldığını belirten Gedikli, 30 bin TL'ye kadar teklif verdiklerini ancak bu fiyata satmayı düşünmediğini söyledi.
 
Gedikli, “Ben ilk başta bu parayı sahte zannettim, daha sonra araştırınca anladım ki koleksiyon değeri varmış. Bu parada bankanın basım hatası var. Sağ üst köşesinde bir tane sıfırı noksan, hatası o. Biraz araştırma yapınca böyle paraların olduğunu, değerinin biçilemediğini anladım” dedi.
 
“Şu an bu paraya teklif verenler 30-35 bin TL’ye kadar çıktı ama daha da araştırmaya devam ediyorum” diyen dövme sanatçısı Gedikli, “Sonuçta çok nadir görülen bir olay. Bayağı bir araştırma yaptım, şu an tek gibi görülüyor. Farklı bir parada (10 TL) daha önce sıfır hatası olmuş, onlar belirli bir miktara satmışlar” şeklinde konuştu.
 
Aynı zamanda yaklaşık 1 yıldır para koleksiyonu da yapan Gedikli, çoğu kağıt parayı topladığını, hatalı olan 100 TL’lik banknotun da tesadüfen koleksiyonuna eklendiğini aktardı. Kendisine verilen fiyatı yeterli bulmadığını bu yüzden de satmayı düşünmediğini ileri süren Mustafa Gedikli, alacağı yüksek teklifleri bekleyeceğini belirtti.
 

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